Atleta que organizó rifas para comprar pértigas gana medalla de oro e impone récord en los Juegos

El deseo de superar sus propias marcas y trascender en el atletismo costarricense, llevó a la atleta Vielka Arias Mora a tomar la decisión de organizar cuatro rifas para comprar sus propias pértigas y así competir en los diferentes eventos nacionales e internacionales.

Junto con sus padres, durante cuatro meses, ofreció los numeritos entre amigos y vecinos, con la esperanza de recaudar el dinero suficiente para adquirir dos pértigas que tenían un valor de ¢500.000. Ambas son de fibra de vidrio y carbono, una de 3.96 metros de longitud y un peso de 130 libras; la otra, de 4.10 metros y 140 libras.

La idea de la joven le dio pronto réditos y tras comprarlas en junio del 2022, este viernes la estrenó con una medalla de oro y además imponiendo un nuevo récord nacional y de Juegos Deportivas Nacionales, al superar los 3 metros y 50 centímetros (3:50 m) en la final del evento.

Ella misma, en abril del 2022, en el Campeonato Nacional tenía el mejor registro con 3:45 metros, pero lo había conseguido con una pértiga prestada.

Vielka no pudo contener las lágrimas al obtener la presea dorada, la tercera para ella en las justas y recordó los sacrificios que ha hecho para mantenerse compitiendo, incluso entrenando con unas pértigas prestadas, de su entrenador y de una compañera del equipo de San José.

“Rifamos vinos, sangrías, coffee makers y máquinitas para capuchinos. Cuando recaudamos el dinero las mandamos a traer a los Estados Unidos y mi entrenador las pudo ingresar al país, por lo que no tuve que invertir en ese aspecto. Había llegado a un punto que tenía que traer mis propias pértigas para poder ser más competitiva y poder mejorar mis marcas para competir a nivel internacional”, dijo Arias.

Depresión deportiva Copiado!

La atleta, quien es oriunda de Alajuelita, pero compite por el cantón de San José, confesó que no fue fácil acostumbrarse a su nueva pértiga y más aún utilizarla porque no cuenta con el equipo de seguridad para sus prácticas. Una mala caída desde tres o cuatro metros de altura puede ser peligrosa y causar una lesión que la puede alejar de su deporte.

En las actuales Justas Deportivas, Vielka suma tres medallas de oro, en los 100 y 400 metros con vallas, además del triunfo con la pértiga y una de plata en los relevos de 4x100, que obtuvo este sábado. El lunes finalizará su participación en el evento de 4x400.

“Un tiempo atrás tuve una especie de “depresión deportiva”, porque no podía mejorar mis marcas, al no tener la pértiga ideal ni entrenar de la forma adecuada. Pero gracias a mis entrenadores Gabriel Carazo y Luis Manuel Canelo, pude seguir adelante. No fue fácil, porque no contamos con las colchonetas ideales, que se usan en las caídas al superar las pértigas en mis entrenamientos, y es peligroso”, añadió Arias.

La joven de 19 años es actualmente estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNED y también se desempeña como fotógrafa de la Federación Máster de Atletismo, que la contrata para diferentes eventos nacionales. Sin embargo, su ilusión es poder estudiar veterinaria más adelante.