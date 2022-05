Atleta de 100 años que impone récord mundial en 100 metros lisos: ‘La clave está en la cabeza, no en el físico’

El estadounidense Lester Wright es el hombre centenario más rápido del Planeta. El veterano de la Segunda Guerra Mundial batió el récord mundial de los 100 metros lisos de su categoría, durante los míticos Penn Relays de Philadelphia, en Estados Unidos, una competición que se celebra desde 1895.

De acuerdo a la información de la página especializada runnersworld.com, Wright corrió la distancia en 26 segundos y 34 centésimas. En el evento, Wright terminó 7º ganándole a un hombre de 86 y a otro de 92 años. La marca supone un nuevo récord mundial en categoría M100 (para personas de su edad), superando por 65 centésimas la anterior plusmarca del también estadounidense Donald Pellmann, que en 2015 corrió en 26,99.

Cuando llegó a meta, frente a una grada de unos 40.000 espectadores que se pusieron en pie para aplaudirle en las gradas del estadio Franklin Field, declaró a la televisión local no estar cansado, pese a que llevaba tres años sin competir por enfermedad.

“Si vas a salir a correr una carrera, tienes que correr para intentar ganar. No sé cómo puedes correr para ser segundo o tercero. No había corrido en tres años porque he estado enfermo y esta es mi primera carrera desde que me he recuperado”, declaró Wright a la televisión.

El veterano atleta sirvió al ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial dentro de las tropas comandadas que tomaron Normandía y en la Batalla de las Ardenas bajo el mandato de George Patton. Durante 40 años, dirigió con su esposa una clínica dental. Además de correr rápido es ya tatarabuelo.

De acuerdo a Wright, el secreto para estar tan fuerte a los 100 años es muy simple.

‘La clave está en la cabeza, no en el físico”. Además su otro pilar es su esposa a la que conoció hace 80 años y con la que se casó tras combatir en la Segunda Guerra Mundial: “Lo hemos hecho todo juntos, hemos trabajado juntos, negocios juntos, hemos viajado juntos, ido a comprar juntos... es así”.

El veterano de guerra aseguró que el deporte es “un gran legado para mis hijos, nietos, bisnietos y tataranietos”.