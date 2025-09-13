Atleta costarricense con padecimiento en la vista deja atrás sus límites en el Mundial de CrossFit

Andrea Agüero (centro) participa por primera vez a los Juegos de CrossFit Adaptativo 2025, Junto a ella su esposo Christopher Soto y el entrenador Max Zúñiga del MPT Fitness Zone. Cortesía: MJ Comunicación

Andrea Agüero Valle es una joven que toda su vida ha luchado por sobreponerse a un padecimiento en la vista que prácticamente la está dejando en la oscuridad.

Nació con un problema en la mácula, una pequeña zona central de la retina responsable de la visión central, el color y los detalles finos, lo que le impide leer y reconocer rostros, y puede causar la pérdida de la visión.

Sin embargo, para Andrea esto no ha sido un obstáculo. Este fin de semana, la atleta de 32 años representa al país en los Juegos de CrossFit Adaptativo 2025, que se desarrollan en Las Vegas, Estados Unidos, del 12 al 14 de setiembre, según se indicó en un boletín de prensa de MJ Comunicación.

El CrossFit adaptativo es una disciplina que ajusta entrenamientos y competencias para personas con distintas discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, promoviendo la inclusión y la superación personal.

Es el evento más importante de esta modalidad a nivel mundial, y para Andrea su condición no ha sido impedimento para forjarse como una mujer perseverante y luchadora, destacando tanto en el ámbito profesional como en el deportivo.

Hace más de 10 años inició en el mundo del CrossFit, participando en competencias nacionales y superando constantemente sus propios límites. Esa tenacidad, esfuerzo y dedicación le han permitido representar a Costa Rica en la cita internacional, convirtiéndose en la representante del país en la categoría de Discapacidad Visual.

Para garantizar la igualdad de condiciones en la competencia, Andrea —quien es licenciada en Fisioterapia y entrenadora personal— compite utilizando un antifaz, acompañada de su esposo, Christofer Soto, quien la apoya como lazarillo.

En su primera participación en Las Vegas, Andrea se ubicó en la segunda posición de su categoría, compitiendo contra atletas de gran trayectoria internacional. Durante el fin de semana continuará enfrentando nuevos retos con el firme propósito de dejar en alto el nombre de Costa Rica.

El primer lugar fue para Sara Nappi con 410 puntos, de Estados Unidos seguida por la costarricense Andrea Agüero y Shelley Williams, también con 400 puntos.

En el denominado “Mundial de CrossFit”, la costarricense se mide contra competidoras de Reino Unido, México, Canadá y Estados Unidos, en diferentes categorías según la discapacidad.

