Otros deportes

Atleta costarricense con padecimiento en la vista deja atrás sus límites en el Mundial de CrossFit

La costarricense Andrea Agüero Valle representa al país en los Juegos de CrossFit Adaptativo 2025, con la ayuda de su esposo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Andrea Agüero Juegos de CrossFit Adaptativo 2025 Las Vegs. Estados Unidos Atleta con padecimiento visual Christopher Soto, (derecha) esposo de Andrea. Max Zúñiga del MPT Fitness Zone, entrenador de equipo 13 de setiembre de 2025 Cortesía: MJ Comunicación
Andrea Agüero (centro) participa por primera vez a los Juegos de CrossFit Adaptativo 2025, Junto a ella su esposo Christopher Soto y el entrenador Max Zúñiga del MPT Fitness Zone. Cortesía: MJ Comunicación (La Nación/Cortesía: MJ Comunicación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrea Agüero ValleJuegos de CrossFit Adaptativo 2025Categoría de Discapacidad Visual.
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.