Así fue cómo Gerald Drummond se dio cuenta que compitió fracturado en Tokio 2020

Gerald Drummond en la Villa Olímpica de Tokio 2020. Gerald Drummond en la Villa Olímpica de Tokio 2020. Fotografía: CON

Gerald Drummond no dudó en participar en su prueba de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aunque el nacional sentía dolor, no podía correr con comodidad, no se sentía bien, él en ningún momento se quejó, sino que prefirió aguantar dolor y siempre tener chance de estar en las Olimpiadas.

Drummond finalizó los 400 metros vallas como sétimo de su ‘heat’, en medio de pensamientos y dolor, decidió reportar una fuerte molestia en su pie izquierdo al médico de la delegación de Costa Rica en Tokio, el doctor Gustavo Castillo.

Luego de un chequeo rápido Castillo tomó la decisión de llevar al atleta al centro médico habilitado por la organización para deportistas, porque consideraba que era necesario realizar una serie de exámenes.

“Me refirió que tenía un dolor que había sentido durante la competencia y que fue molesto. Ante esto mejor procedimos a llevarlo al policlínico para que se le hicieran estudios, primero fuimos a ver dos radiografías y luego una resonancia magnética, pues encontramos que tenía una fractura probablemente por estrés”, dijo el galeno.

El médico añadió que la fractura no es completa, pero que sí genera mucha molestia y debe ser tratada con descanso.

El vallista más tranquilo, ya en la Villa Olímpica, brindó una entrevista al departamento de comunicación del Comité Olímpico Nacional (CON), donde explicó su sentir ante la situación vivida.

“La verdad me siento muy orgulloso de poner la camiseta de Costa Rica en alto en unos Juegos Olímpicos, contento y alegre de cumplir con este sueño. Sí corrí con mucho dolor y después de los estudios pues se vio la fractura, pero di todo en la pista y estoy contento por eso. Gracias a la gente que me apoyó en Costa Rica. Hoy soy el número 27 del planeta y esa es una muy buena posición, yo había clasificado de 35 así que avancé. Espero mantenerme saludable y poder estar en París 2024″, profundizó.

Pese a la condición de Gerald, el corredor consiguió un tiempo de 49 segundos y 92 centésimas.

Otros ticos. Respecto a los otros nacionales que entrarán en competición este viernes por la noche, quienes son Andrea Vargas en los 100 metros vallas y Kenneth Tencio en el BMX Freestyle, se encuentran totalmente concentrados en sus respectivas competencias.

El CON informó que están en el proceso de descanso y preparación de cara a sus participaciones.

Tencio pasará primeramente por una fase de la prueba que se llama ‘La Siembra’, en la que los nueve participantes buscarán colocarse lo mejor posible, en cuanto a posición, para enfrentar la fase competitiva al siguiente día.

Kenneth iniciará su andadura por los Olímpicos a las 7 p. m. de este viernes.

Por su parte, Andrea Vargas conoció su ‘heat’ clasificatorio y entrará a escena a las 7:45 p. m.

La tica enfrentará en su serie a la japonesa Ayako Kimura, la china Jiamin Chen, la finlandesa Reetta Hurske, la británica Cindy Sember, la alemana Ricarda Lobe, la estadounidense Gabriele Cunningham y la neerlandesa Nadine Visser.

Andrea llega con el cuarto mejor tiempo de su siembra y como la número nueve del ranquin de la World Athletics, ente que gobierna el atletismo mundial, tras lograr esta temporada una marca de 12 segundos y 90 centésimas (12:90), en el Campeonato Nacional de Atletismo, realizado en junio pasado, en nuestro país.

La última nacional que estará en Tokio 2020, Noelia Vargas saldrá el sábado (en Japón) rumbo a la localidad de Sapporo, donde tendrá la competencia de 20 kilómetros marcha el próximo viernes 6 de agosto a la 1 a. m.