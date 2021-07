Andrey Amador se une al selecto club de atletas ticos con más participaciones en Juegos Olímpicos

Andrey Amador dice sentirse muy orgulloso de vestir el uniforme de Costa Rica. (Prensa CON)

Al tomar la partida en la prueba de ruta en Tokio, el ciclista Andrey Amador se convirtió en el cuarto atleta costarricense en decir presente en tres ediciones de Juegos Olímpicos.

El registro es importante, porque ejemplifica toda la trayectoria de ese hombre que desde 2009 se codea con la élite mundial y que es un coleccionista de kilómetros sobre la bicicleta, con múltiples participaciones en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Pero es que la diferencia en unos Juegos Olímpicos es que sus pedalazos son vistiendo el uniforme de Costa Rica.

Después de que José Adrián Bonilla actuó en Sídney 2000 y en Atenas 2004; Henry Raabe acudió a Pekín 2008.

Luego vinieron las tres incursiones de Amador, comenzando en Londres 2012.

El nacional culminó en el puesto 35, al cronometrar 5:46:37, a 40 segundos del kazajo Alexander Vinokourov, quien se colgó el oro. La plata fue para el colombiano Rigoberto Urán y Amador acabó con el mismo tiempo del noruego Alexander Kristoff, que subió al podio por el bronce.

Si se ve por posición, el resultado de Amador con ese puesto 35 es la mejor ubicación de un ciclista tico en la prueba de ruta en unos Juegos Olímpicos, a falta de conocer el desenlace en Tokio.

Cuatro años después, Amador acudió a Río 2016 y finalizó en el peldaño 54, al completar el recorrido con un tiempo de 6:30:05.

El tico quedó a 20 minutos del belga Greg van Avermaet, que se proclamó campeón olímpico en el Fuerte de Copacabana. La plata fue para el danés Jakob Fuglsang y la plata para el polaco Rafal Majka.

El mecánico Robin Cárcamo, el masajista Francisco Montoya, el ciclista Andrey Amador y el seleccionador Yurandir Leandro quieren dejar en alto a Costa Rica. El mecánico Robin Cárcamo, el masajista Francisco Montoya, el ciclista Andrey Amador y el seleccionador Yurandir Leandro quieren dejar en alto a Costa Rica. (Prensa CON)

Andrey se sentía decepcionado con ese resultado y diez días después supo que había corrido enfermo. Él pensaba que esa era su despedida de los Juegos Olímpicos y en aquel momento hablaba de que había que pensar ya en un cambio generacional.

Sin embargo, la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) lo seleccionó para que corriera también en Tokio.

“Si me hubieran dicho hace cuatro años que iba a estar en esta Olimpíada no me lo habría creído y la verdad que estoy muy contento por eso”, expresó Amador a La Nación.

Marca igualada

Con Andrey Amador ya son cuatro atletas ticos con participaciones en tres citas olímpicas.

El costarricense que estuvo más cerca de acceder a sus cuartos Juegos fue el velocista limonense Nery Brenes.

Aunque hizo todo lo posible por ser el primer nacional en llegar a cuatro Olimpíadas, en esta ocasión no consiguió la marca mínima requerida en la prueba de los 400 metros planos.

Pero mejor los presentamos en orden cronológico.

El primer atleta nacional en sumar tres presencias en Juegos Olímpicos fue Hugo Chamberlain, en tiro. Él acudió a México 1968, Múnich 1972 y Montreal 1976.

Luego lo hizo la histórica nadadora Claudia Poll, quien le dio al país el oro olímpico en Atlanta 96 al ganar la final de los 200 metros libre con 1:58.19, superando a las alemanas Franziska van Almsick y Dagmar Hase.

Cuatro años después, fue a Sydney 2000, donde obtuvo dos preseas de bronce, en los 200 y 400 metros libre. Después de esos metales, ella acudió también a Atenas 2004, cuando ya tenía 31 años.

Nery Brenes asistió a Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Ahora, en Tokio 2020, Andrey Amador volvió a pedalear en unos Juegos Olímpicos, tras hacerlo en Londres 2012 y Río 2016.

El ciclista se convirtió en el primer tico en competir en esta cita en territorio nipón.

Ya vendrá el turno de Luciana Alvarado (gimnasia), Leilani McGonagle y Brisa Hennessy (surf), Ignacio Sancho (yudo), Andrea Vargas, Noelia Vargas y Gerald Drummond (atletismo), Neshy Lee Lindo (taekwondo), Kénneth Tencio (BMX) y Beatriz Padrón y Arnoldo Herrera (natación.

Embajadores ticos

Berlín 1936

Esgrima: Bernardo de la Guardia.

Tokio 1964

Yudo: Orlando Madrigal Valverde y Rafael Barquero.

México 1968

Atletismo: Jean Robothan y Rafael Ángel Pérez.

Boxeo: Wálter Campos e Isaac Marín.

Ciclismo: José Luis Negro Sánchez, José Manuel Soto, Miguel Ángel Sánchez, Humberto Solano y Adrián Solano.

Halterofilia: Fernando Esquivel, Luis Fernando Fonseca y Rodolfo Castillo.

Natación: Luis Aguilar.

Tiro: Jorgé André, Carlos Pacheco, Hugo Chamberlain, Antonio Mora y Rodrigo Ruiz.

Múnich 1972

Tiro: Hugo Chamberlain.

Atletismo: Rafael Ángel Pérez.

Yudo: Roberto Solórzano.

Montreal 1976

Arquería: Juan José Wedel y Luis González.

Ciclismo: Carlos Alvarado.

Natación: María del Milagro París.

Tiro: Hugo Chamberlain.

Moscú 1980

Natación: María del Milagro París y Andrey Aguilar.

Arquería: Juan José Wedel y Jorge Murillo.

Tiro: Mauricio Alvarado, Róger Cartín, Mariano Lara, Marco Vinicio Hidalgo, Rodrigo Ruiz y Álvaro Guardia.

Fútbol: Julio Morales, Carlos Bismarck Duarte, Javier Michelín Masís, Minor Alpízar, Ricardo Sardina García, Carlos Nicanor Toppings, Carlos Pata Jiménez, Dennis Marshall, Francisco Chico Hernández, Róger Álvarez, Tomás Eduardo Pistón Velásquez, William Ávila, Hérberth Quesada, Jorge White, Omar Arroyo, Luis Neco Fernández y Marvin Obando.

Yudo: Ronny Sanabria, José Manuel Chaves y Álvaro Sanabria.

Los Ángeles 1984

Atletismo: Glen Abrahams.

Fútbol: Marco Antonio Rojas, Alejandro González, Mínor Alpízar, Miguel Simpson, César Antonio Hines, Carlos Nicanor Toppings, Enrique Díaz, Carlos Santana, German Chavarría, Luis Enrique Galagarza, Juan Arnoldo Cayasso, Álvaro Solano, Enrique Rivers, Guillermo Guardia, Evaristo Coronado, Leonidas Flores y Marvin Obando.

Yudo: Álvaro Sanabria, Andrés Sancho, Javier Cóndor y Ronny Sanabria.

Natación: Andrey Aguilar.

Tiro: Mariano Lara, Róger Cartín y Elizabeth Jagush.

Seúl 1988

Natación: Sylvia Poll, Montserrat Hidalgo, Natasha Aguilar, Sigrid Niehaus, Eric Greenwood, Horst Niehaus, Marcela Cuesta y Carolina Mauri.

Atletismo: Maureen Stewart, Juan Amores, Ronald Lanzoni y Luis López.

Boxeo: Humberto Aranda.

Yudo: Henry Núñez.

Halterofilia: Rafael Elizondo.

Tiro: Mariano Lara.

Barcelona 1992

Natación: Sylvia Poll.

Arquería: Patricia Obregón.

Tiro: Álvaro Guardia.

Atletismo: Henry Daley, Alex Foster, Randolph Foster, Zoila Rosa Steward, Miguel Vargas, Luis López, José Luis Molina, y Vilma Peña.

Canotaje: Joaquín García, Ferdinand Steinvorth, Gabriel Álvarez y Gilda Montenegro.

Esgrima: Esteban Mullins.

Atlanta 1996

Natación: Claudia Poll, Melissa Mata y Juan José Madrigal.

MTB: Andrés Brenes.

Atletismo: José Luis Molina y Zoila Rosa Stewart.

Yudo: Henry Núñez y Ronny Gómez.

Piragüismo: Róger Madrigal y Gilda Montenegro.

Clavados: Daphne Hernández.

Sídney 2000

Natación: Claudia Poll, Juan José Madrigal y Esteban Blanco.

Atletismo: José Luis Molina.

Ciclismo: José Adrián Bonilla.

Tenis: Juan Antonio Marín.

Triatlón: Karina Fernández.

Atenas 2004

Ciclismo de ruta: José Adrián Bonilla.

Fútbol: Neighel Drummond, Víctor Bolívar, Patrick Pemberton, Pablo Salazar, Michael Umaña, José Villalobos Chan, Michael Rodríguez, Roy Myrie, Júnior Díaz, José Luis López, Pablo Brenes, Warren Granados, Carlos Hernández, Leonardo Araya, Daniel Vallejos, Érick Marín, Cristian Blanco, Álvaro Saborío, Erick Scott, Jairo Arrieta y Whayne Wilson.

Natación: Claudia Poll

Yudo: David Fernández.

Taekwondo: Kristopher Moitland.

Tiro: Gretel Barboza.

MTB: Karen Matamoros.

Pekín 2008

Atletismo: Nery Brenes, Allan Segura y Gabriela Traña.

Natación: Marianela Quesada y Mario Montoya.

Taekwondo: Kristopher Moitland.

Ciclismo de ruta: Henry Raabe.

MTB: Federico Ramírez.

Londres 2012

Atletismo: Nery Brenes, Sharolyn Scott, Gabriela Traña y César Lizano.

Ciclismo de ruta: Andrey Amador.

Triatlón: Leonardo Chacón.

Natación: Marie Laura Meza y Mario Montoya.

MTB: Paolo Montoya.

Yudo: Osman Murillo.

Taekwondo: Heiner Oviedo

Río 2016

Atletismo: Nery Brenes, Roberto Sawyers, Sharolyn Scott

Ciclismo de ruta: Andrey Amador y Milagro Mena.

MTB: Andrey Fonseca.

Voleibol de playa: Karen Cope y Natalia Alfaro.

Triatlón: Leonardo Chacón.

Yudo: Miguel Murillo.

Natación: Marie Laura Meza.