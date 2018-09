“Como podrán comprender, estas no son las condiciones para representar al país en un Mundial. Así que, pese a que me va a doler en el corazón por todos los ticos, si no cambian las cosas no voy a disputar la prueba. Básicamente porque no considero ético que tengamos que costearnos los gastos. No es la primera vez que nos encontramos con una situación así y creo que hay un límite”, sentenció Amador, quien recordó que el año pasado tuvo que prestarles uniformes a sus compañeros para que pudieran correr.