“Me ha costado mucho, fue muy duro. Al principio pensé que no iba a poder llegar bien al Mundial, pero junto con mi entrenadora tratamos de planificarlo bien. Antes del Mundial bajamos las cargas y estuvimos listos para competir. Después de los dos fogueos en Europa me sentí mucho mejor y la verdad me siento muy orgullosa de ser parte de la delegación más grande de Costa Rica en un Mundial de atletismo, junto a mi hermana Noelia Vargas, Gabriela Traña y Roberto Sawyers”, agregó Vargas.