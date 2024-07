Alondra Ortiz no puede ocultar su dolor ante un resultado que le deja un sabor amargo

La nadadora Alondra Ortiz es consciente de que lo dio todo en cada entrenamiento y en cada prueba en la que participó para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, este miércoles 31 de julio, Ortiz humildemente confesó que no fue su mejor día ni obtuvo el resultado que esperaba en su participación en la prueba de los 200 metros mariposa.

La nadadora, quien tomó la salida en el primer heat eliminatorio, finalizó con un tiempo de 2 minutos, 18 segundos y 56 centésimas (2:18.56).

A pesar de su gran esfuerzo, la tica no pudo mejorar su mejor marca personal de 2:13.25 y concluyó en el puesto 18 entre 19 participantes. Solo las primeras 16 nadadoras avanzaron a las semifinales de la competencia en las justas parisinas.

“Me siento orgullosa de mí misma por estar acá. De pequeña, no me hubiese imaginado estar en unos Juegos Olímpicos. No se vio reflejado el resultado luego de todo el entrenamiento. Venía sintiéndome muy bien, pero hoy no se dio. Todos los días se aprende y es normal en el deporte”, comentó Ortiz mediante un audio enviado por el departamento de prensa del Comité Olímpico Nacional.

Oriunda de San José de la Montaña, en Heredia, la atleta, quien tiene como entrenador a Pablo Camacho, lleva dos años estudiando en la Universidad de Houston, Estados Unidos, gracias a una beca deportiva que le permite competir para el equipo universitario y estudiar Economía y Suministros.

“Claro que duele (el resultado) porque quería dar lo mejor de mí y superar mi mejor marca. Hice todo lo posible, entrené durísimo y lo di todo por Costa Rica en esa piscina. Estoy orgullosa de haber hecho eso”, manifestó Ortiz.