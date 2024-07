Alfredo Contreras explica 34 años después por qué abandonó la Selección rumbo a Italia 90

En la carrera futbolística de Alfredo Diablo Contreras Zúñiga, sin duda, uno de los pasajes que más llama la atención fue su decisión de abandonar la concentración para el Mundial de Italia 90, que dirigía el técnico Velibor Bora Milutinović.

Contreras, con entonces 23 años, había sido llamado por Bora para los entrenamientos de la Tricolor, en los que escogería a los 22 representantes de Costa Rica en su primera Copa del Mundo mayor.

Los futbolistas estaban emocionados por la oportunidad; sin embargo, la deserción de Alfredo sorprendió a muchos, cuando dejó la concentración de la Selección Nacional, en San José de la Montaña, en Heredia, para devolverse a Puntarenas.

El entonces lateral del Municipal Puntarenas quedó fuera del plantel y las especulaciones fueron muchas, aunque muy pocas dijeron la verdad sobre la decisión del futbolista.

“Se hablaron muchas cosas, pero muy pocos llegaron a preguntarme a mí qué había pasado. Se dijo que yo le tenía miedo a los aviones y hasta el capitán de la Selección Nacional, Roger Flores, no sé si en serio o en broma, dijo que los jugadores de Puntarenas no podían jugar si no había playa. Ninguna de las dos cosas era cierta”, manifestó Contreras.

La decisión de Contreras tenía una razón muy fuerte, más allá de lo deportivo, la cual conversó con el técnico Bora Milutinović antes de marcharse a su casa.

“Le dije a Bora que mi cuerpo estaba en los entrenamientos, pero mi mente no. Mi madre, María Zúñiga, estaba hospitalizada porque padecía cáncer en el estómago. El doctor me dijo que se había hecho todo lo posible, pero que ella no se iba a salvar y lo mejor era que yo no me alejara, ni siquiera del centro de la provincia, porque estaba muy grave”, confesó Contreras.

Alfredo Contreras se quedó con su madre

Alfredo mencionó que fue a entrenar un lunes, le explicó a Bora su situación y él lo comprendió. El entrenador le pidió que no le contara a nadie y que lo mejor era que estuviese con su madre en sus últimos días.

“Conversé con Bora y me despedí. Recuerdo que bajé al lobby del hotel y había un carro de un medio de comunicación. Le pedí que me llevara al centro de San José y de allí me dirigí a la parada de Puntarenas para devolverme a casa. Después me di cuenta de que algunas personas decían cosas que no eran ciertas, pero lo más importante era estar con mi mamá”, añadió Contreras.

La madre de Alfredo Contreras estuvo unas semanas internada en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, hasta que los médicos coincidieron en que no se iba a poder salvar y la mandaron a su casa, donde falleció en compañía de sus seres queridos.

“Si tuviera que volver a tomar esa decisión, la haría de nuevo. Mi mamá siempre me apoyó para que jugara al fútbol. Incluso cuando mi papá me mandó a trabajar, ella me ayudó para que siguiera mi sueño de ser futbolista. Fue un momento muy duro, pero como le dije: Se hablaron muchas cosas, pero nadie me preguntó cuál era la verdad”, enfatizó Contreras.