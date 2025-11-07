Aguas abiertas reunirá a 500 nadadores en competencia en Punta Leona

La competencia “The Open Sea Events”, se disputará este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en Punta Leona, Garabito

Uno de los eventos más esperados por los aficionados a la natación se llevará a cabo este fin de semana en Punta Leona, Garabito, que será escenario de “The Open Sea Events”, una prueba de aguas abiertas organizada por la Academia de Natación Guppys, pionera en la promoción de este deporte en el país.

Más de 500 nadadores competirán en las aguas cristalinas de Playa Blanca y Playa Mantas, ambas ubicadas en Punta Leona, un destino reconocido por su belleza natural y su compromiso con el turismo regenerativo.

Pensado para toda la familia y para deportistas de distintos niveles, esta competencia reunirá a nadadores de todas las edades: desde la categoría Sub 14, que incluye menores de 14 años, hasta adultos mayores que superan los 70 años.

El evento se desarrollará durante dos días. Este sábado 8 de noviembre se realizarán las pruebas Open de 750, 1.500 y 3.000 metros, a partir de las 10 a.m.

Mientras tanto, el domingo 9 de noviembre será el turno de las categorías Kids y Adulto Mayor (ambas de 750 metros), además del tradicional Cruce a la Leona, con un recorrido de 2.200 metros que conecta Playa Blanca y Playa Mantas, desde las 9:30 a.m.

Ricardo Prada, organizador del evento y director de la Academia Guppys, explicó que cuentan con toda la infraestructura necesaria para velar por la seguridad de los participantes en esta multitudinaria competencia.

“Nos preparamos para recibir a cientos de atletas, por lo que tomamos todas las precauciones de seguridad necesarias para un evento de esta magnitud. Contamos con el apoyo de kayaks, cinco lanchas, guardavidas especializados, ambulancias de soporte avanzado y dispositivos de seguridad para atender cualquier emergencia durante el evento o en el complejo”, expresó Prada.

Además del aspecto deportivo, la competencia representa una oportunidad para vivir una experiencia única con el océano. Punta Leona Beach Club & Nature Resort se ha consolidado como un destino ejemplar en conservación ambiental y turismo regenerativo y deportivo, gracias a su constante trabajo en la protección de los ecosistemas marinos y costeros.