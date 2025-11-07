Otros deportes

Aguas abiertas reunirá a 500 nadadores en competencia en Punta Leona

La competencia ‘The Open Sea Events’ se divide en siete categorías, que desafiarán el oleaje de Playa Blanca y Playa Mantas

Por Juan Diego Villarreal
Aguas Abiertas “The Open Sea Events”, Punta Leona Aguas abiertas organizada, por la Academia de Natación Guppys, 7 de noviembre Cortesia
La competencia “The Open Sea Events”, se disputará este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en Punta Leona, Garabito (La Nación/Cortesia)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

