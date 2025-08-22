Puro Deporte

Óscar Ramírez: ‘Tuvimos la jerarquía para manejar el encuentro’

Óscar Ramírez explicó cómo fue que Liga Deportiva Alajuelense construyó su victoria ante Alianza en El Salvador

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense sacó la victoria por 0-1 ante Alianza, con un gol de Fernando Piñar, en la Copa Centroamericana de Concacaf. Y Óscar Ramírez admite que no fue fácil, porque era un partido que se convertía en una final, en una cancha siempre complicada como la del Estadio Cuscatlán.








