Óscar Ramírez: ‘Tuvimos la jerarquía para manejar el encuentro’

Liga Deportiva Alajuelense sacó la victoria por 0-1 ante Alianza, con un gol de Fernando Piñar, en la Copa Centroamericana de Concacaf. Y Óscar Ramírez admite que no fue fácil, porque era un partido que se convertía en una final, en una cancha siempre complicada como la del Estadio Cuscatlán.

En la rueda de prensa posterior al juego, el “Macho” indicó que en el primer tiempo tuvieron buena posición, en una cancha que hay que saberla manejar.

“Es una cancha que tal vez tener el balón en algún momento te sentís cómodo, pero el tema es cuando perdés el balón, en esas transiciones.

”Y muchas veces es por forzar la jugada. Entonces, hay un momento en que hay que tenerla, y cuando sea la clara, pues hacerla, eso ocupa un poco de paciencia", citó Óscar Ramírez.

La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez llegó a seis puntos en el grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Señaló que en algún momento, los futbolistas de la Liga lo entendieron muy bien, pero a veces se precipitaban. Además, destacó que tuvieron ocasiones claras.

“Alianza conoce la cancha, y más o menos tiene gente que sabe lo que es el manejo acá, y su individualidad, y nos complicó en algunos momentos, pero creo que tuvimos la jerarquía para saber manejar el encuentro”, afirmó el entrenador rojinegro.

En su análisis del juego, consideró que en la segunda parte, el plan era buscar de manera más inteligente el marcador, intentando llegar a otro gol.

“Con el desgaste ya se volvió un partido difícil, y yo creo que ahí entra el tema de los cambios. Que gracias a Dios este semestre ha sido muy importante para nosotros, tanto para mantener los marcadores, para aumentarlos, para controlar el juego, han sido importantes nuestras variantes”, destacó Óscar Ramírez.

