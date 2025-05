Óscar Ramírez siente alivio porque recupera a un emblema

- La táctica nuestra era diferente, totalmente íbamos con una situación presionante, porque ellos tienen gente muy rápida para los resultados, para llegar a esos espacios. Pero con la expulsión, nos lo repiten. Por lo general, juegan con 3 delanteros, un centro delantero, 2 extremos, en situaciones como estas.

Dejamos unos minutos para ver si pudiéramos manejar y darle un poco la opción de tener por lo menos dos líneas de 4 y un delantero. Pero ya vieron dos o tres señales de que no estaban haciendo superioridad en esa zona, y entonces cortamos por replantear con línea de 5. En algún momento volantes y dejar un punta.

- ¿Qué puede rescatar de su equipo?

- Creo que es casual, y creo que la única oportunidad clara que hubo en todo el partido, después de las circunstancias fue la de nosotros con Alejandro Bran, así en situación de balón parado, pero que me acuerde de una de Puntarenas no tengo en su momento. No sé, tal vez hubo una cruzada cuando se vino la expulsión. No recuerdo nada más.

- ¿Quiere referirse al arbitraje y lo que encuentra en este regreso?

- Noto cambios de mi época pasada a esta. Tal vez se entiende que antes muchos jugadores fingían faltas y ahora se está dejando correr. El tema de eso, como se llama, el criterio final, muchas veces está en ellos, hay un error humano que puede pasar y a eso tenemos que estar alerta.

Alerta en el sentido de no hacer como ahora, de tener recursos para poder, ante la adversidad que se nos da, poder eso y lo otro.

Óscar Ramírez tiene plena confianza en su equipo para lograr el pase a la fase final. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Usted esperaba que el equipo del Puerto le saliera así como salió tácticamente?

- De acuerdo a nuestro planteamiento lo estábamos manejando y estábamos siendo presionantes. La idea es que ellos no jugaran tranquilos atrás y no estuvieran echando balones. Pero nosotros jugamos un bloque por momentos alto, muy agresivos. Muchas veces la recuperación tras pérdida fue muy notoria.

- ¿Cuánto le puede aliviar al equipo el regreso de Celso Borges y también por esa misma línea, si nos puede hablar un poquito de Joel Campbell y Jonathan Moya?

- Con Celso recuperamos una figura que en este momento es un emblema. Es un jugador que está dando muy altos rendimientos. Creo que no le afecta esta semana. Y en Moya, hay una lesión ahí, pero creo que ya el viernes ya estuvo participando en cancha. Y lo de Joel es que la lesión que tuvo, entrenó y tuvo un resentimiento. Además de que la cancha es sintética, pero creo que ya se integra.

