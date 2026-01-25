Óscar Ramírez: ‘Hay episodios en los que volvemos a lo que éramos’

Óscar Ramírez dijo que en este partido ante San Carlos empezaron a vérsele algunas cosas de lo que era su juego habitual.

Liga Deportiva Alajuelense derrotó a San Carlos por 1-0 con gol de Isaac Badilla en el minuto 90. La anotación se gestó después de un pase de lejos de Joel Campbell y un remate del cachorro.

Eso es algo que le agradó a Óscar Ramírez, porque un partido difícil, en el que la Liga sufrió y sigue en la búsqueda de encontrar su funcionamiento habitual, lo resolvió con una acción entre jugadores que salieron del banquillo y así lo manifestó el “Macho” en la rueda de prensa posterior al juego.

¿Qué representa esta victoria?

- Importante, hay episodios en los que volvemos a lo que éramos, la gente que entra de cambio nos da soluciones y es importantísimo sumar. Nos queda el último partido de estos cinco primeros partidos, para meter combustible. Está el peligro de las lesiones y son “cositas”.

- ¿Cuánto puede aportar Malcom Pilone (recién contratado)?

- Es un muchacho muy interesante, queremos tener más armas y que venga a entender nuestra manera, a acoplarse, tiene las condiciones, la edad y la experiencia. Y ojalá lo tengamos rápido.

- ¿Qué detectó en la variante de Deylan Paz y Aarón Salazar?

- Un muchacho que le costó un poquito el arranque. Es la segunda vez que saco a un jugador en un primer tiempo, uno entiende cuando no les salen las cosas, yo lo puse, pero no estábamos en un momento para que terminara el primer tiempo. Optamos por poner a Salazar, que es de experiencia y es un comodín. Es una gran ventaja que tenemos y es muy eficiente. Ya con su personalidad, nos liberó y nos tranquilizó en esa parte.

- ¿Qué piensa del regreso de Washington Ortega?

- Es importante, agradecidos con el trabajo de Diego Cejas, Álvarez y Bayron Mora. Recuperamos a Washington, en marzo empieza la Concachampions. Yo hablé con Carlos Vela de que siempre hay un portero que tiene su recorrido y que hay un segundo que ya era como probado y el hecho que pasara lo que se dio, bendito Dios. En ese departamento tenemos garantía, calidad. Queríamos darle rodaje. Era una manera de ver cómo estaba. Es un tema que nos tranquiliza.

- José Alvarado debutó en 2017 y ahora regresa. ¿Por qué la decisión de traerlo?

- Es una recomendación, hasta don Joseph Joseph opinó y lo vimos con Carlos Vela y Júnior Díaz. Ataca espacios, sale a pivotear, es muy versátil y no hace problemas, llega, cumple, es muy serio y el grupo lo ha acogido muy bien por su manera de ser. Ya vieron lo que nos puede dar, la versatilidad. Don Joseph me lo recomendó en algún momento, igual Carlos. Lo invitamos y con los días que lo tuvimos, me lo dejé.

