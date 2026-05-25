Orgullo costarricense: Lía Díaz pasó de tener el corazón ‘roto’ a clasificar al Tour Mundial de Longboard

La surfista Lía Díaz gano la medalla de plata, en la modalidad de Longborad, en el Panamericano de Surf Guatemala en el 2025.

El quedar fuera de los cuartos de final del torneo clasificatorio de Virginia Beach, en California, Estados Unidos, le “rompió” el corazón a la surfista Lía Díaz, pues corría el riesgo de perder la oportunidad de clasificarse al Tour Mundial de Longboard de la World Surf League (WSL) de este 2026.

Sin embargo, la fortuna estuvo de su lado y sus dos contendientes más cercanas quedaron eliminadas, lo que le dio a la oriunda de Playa Negra de Tamarindo la histórica clasificación a uno de los eventos profesionales más importantes del planeta.

Los eventos de longboard o tabla larga, de 2,7 metros, se caracterizan porque los competidores utilizan una tabla de gran flotabilidad, que facilita la remada. Es una disciplina clásica caracterizada por la fluidez, los pasos cruzados (cross-steps) y el noseriding (caminar hasta la punta de la tabla).

Díaz sumó 1.500 puntos en los dos eventos clasificatorios, superando por 50 unidades a la canadiense Liv Stokes, diferencia que le dio el primer lugar tras su victoria en California en noviembre de 2025.

Lía Díaz clasificó al Tour Mundial de Longboard

“Se siente increíble haber clasificado al Tour Mundial. Es una meta que me propuse hace año y medio, cuando empecé a competir más seriamente. Estoy demasiado feliz y orgullosa de mí misma”, comentó Díaz en un video proporcionado por la Federación de Surf de Costa Rica.

La surfista nacional narró que fueron momentos muy difíciles de afrontar al saber que podía quedar fuera del máximo circuito del planeta.

“El domingo fue uno de los peores días de mi vida. Estaba demasiado triste, con el corazón increíblemente roto. Quería demostrar mi surfing en esta competencia y no se dio. Fue muy duro, pero mi novio me dijo que todavía tenía la oportunidad y debía mantenerme positiva a pesar de haber tenido un pésimo día”, añadió Díaz.

Lía Díaz y su gran reto

La tica sigue acumulando triunfos en su corta carrera. Ha sido medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, campeona latinoamericana del ALAS Global Tour en 2024 y campeona nacional en múltiples ocasiones, además de lograr podios en eventos panamericanos de surf en 2023 y 2026.

Para la deportista, este es sin duda el mejor momento de su carrera deportiva, no solo por la clasificación al Tour, sino además por sus buenos resultados en otros eventos internacionales.

La temporada del Tour Mundial de longboard iniciará el 25 de julio en Huntington Beach, California, y estará conformada por cuatro eventos. Lía tiene asegurado su boleto para los primeros tres torneos y deberá ubicarse en el top 12 para clasificar a la última fecha en El Salvador.

Luego de su participación en Huntington Beach, California, la tica se trasladará a Bells Beach, Australia, donde competirá del 25 al 29 de noviembre. Posteriormente viajará a La Unión, en Filipinas, para competir del 20 al 24 de enero de 2027.

El campeonato concluirá en El Sunzal, El Salvador, del 13 al 21 de marzo de 2027.

“Mis objetivos en el CT de este año serán ir a demostrar mi surfing. Demostrar que en Costa Rica hay surfing, que tengo el nivel para competir con las mejores del mundo y llegar lo más lejos posible. Apenas estoy empezando. Vamos con fuerza y con ganas de lograr grandes cosas”, afirmó Díaz.

Lía agradeció a su familia, a su novio, patrocinadores y entrenadores por creer en ella y darle la oportunidad de competir en eventos internacionales.