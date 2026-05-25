Puro Deporte

Orgullo costarricense: Lía Díaz pasó de tener el corazón ‘roto’ a clasificar al Tour Mundial de Longboard

La surfista Lía Díaz se clasificó al Tour Mundial de Longboard 2026, donde competirá ante las mejores del planeta

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Por Juan Diego Villarreal
Lía Díaz Surfista Subcampeona panamericano de longboard 11 de julio del 2025 Fotografía: Philippe Demarsan, PASA.
La surfista Lía Díaz gano la medalla de plata, en la modalidad de Longborad, en el Panamericano de Surf Guatemala en el 2025. (La Nación/Fotografía: Philippe Demarsan, PASA.)







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Lía DïazTour Mundial de LongboardSurfista
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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