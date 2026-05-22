Orgullo costarricense: lanzador de jabalina impone récord nacional un día después de su cumpleaños

El atleta Iván Sibaja, de 26 años, logró lanzar la jabalina una distancia de 76.53 metros, para imponer un nuevo récord nacional.

Es capaz de lanzar la jabalina más allá del ancho de un campo de fútbol (75 metros máximo) y, con ello, se ratificó como el mejor exponente de su disciplina en Costa Rica y Centroamérica.

Mejor regalo de cumpleaños no pudo tener el atleta Iván Sibaja Cerdas, quien este 20 de mayo cumplió 26 años y, un día después, volvió a hacer historia al imponer un nuevo récord nacional en lanzamiento de jabalina durante el Tucson Elite Classic 2026, realizado en la ciudad de Arizona, Estados Unidos.

Iván registró una marca de 76 metros con 53 centímetros (76,53), resultado con el que se dejó el primer lugar de la competencia y superó su anterior registro de 75,34 metros, establecido en junio de 2025, consolidándose como el mejor lanzador de jabalina en la historia de Costa Rica.

19/05/2022. Pista de Hatillo, San José. Atletas del Comité de Deportes de San José entrenan en la Pista de Hatillo, en el Complejo Deportivo Heiner Ugalde. En la foto, Iván Sibaja entrena en el lanzamiento de jabalina. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Iván, quien es estudiante de Ingeniería en Agronegocios y labora en una empresa de la industria alimentaria, ya había marcado un antes y un después para el atletismo nacional desde 2023, cuando rompió la marca país con un lanzamiento de 73,22 metros en el Campeonato Centroamericano Mayor.

“La verdad estoy muy contento de mejorar mi marca personal compitiendo por primera vez en tierras estadounidenses, lo cual me deja muy motivado y me permite seguir mejorando de cara a los compromisos internacionales que se avecinan”, indicó Sibaja en un comunicado de prensa de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

Con su registro, Iván Sibaja se dejó el primer lugar, seguido de Carlos Armenta con un lanzamiento de 74,66 metros y David Ocampo Bravo con 69,96 metros. Además, este resultado le permite pasar del puesto 12 al octavo lugar entre los atletas aspirantes a clasificarse para los Juegos Deportivos Centroamericanos.

En mayo de 2025, Iván superó por primera vez el récord centroamericano de lanzamiento de jabalina al alcanzar una distancia de 73 metros con 22 centímetros (73,22), superando la marca previa de 72,70 metros, que pertenecía al salvadoreño Fernando Palomo, hoy narrador de la cadena ESPN.

Desde los 13 años, Iván practica el lanzamiento de jabalina, inspirado por su padre, quien también practicó esta disciplina. El atleta nacional cuenta con el respaldo económico del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica para su preparación y fogueos internacionales.