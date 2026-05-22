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Orgullo costarricense: lanzador de jabalina impone récord nacional un día después de su cumpleaños

El atleta costarricense logró mejorar el récord nacional en una competencia realizada en los Estados Unidos

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Por Juan Diego Villarreal
Iván Sibaja Lanzamiento de jabalina Iván registró una marca de 76 metros con 53 centímetros (76,53). 22 de mayo del 2026 Cortesía: Fecoa
El atleta Iván Sibaja, de 26 años, logró lanzar la jabalina una distancia de 76.53 metros, para imponer un nuevo récord nacional. (Cortesía: Fecoa/La Nación)







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Iván SibajaLanzamiento de jabalinaRécord nacional 76.53 metros
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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