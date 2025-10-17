Orgullo costarricense: Ciclista tico fue fichado por el Movistar Team

El ciclista Sebastián Castro se ubicó en el puesto 24, en el pasado Mundial de Ciclismo de Ruta a nivel juvenil Tomada de Facebook

El ciclismo costarricense tendrá un nuevo representante en la élite profesional, luego de que el equipo World Tour Movistar Team diera a conocer la lista de corredores que integrarán su nuevo proyecto denominado Movistar Team Academy.

De acuerdo con la organización, el costarricense de 18 años Sebastián Castro formará parte del grupo de 12 ciclistas que integrarán la planilla hasta la temporada 2027.

El oriundo de El Águila de Pérez Zeledón estará vinculado durante dos años al conjunto español, el mismo donde inició su carrera profesional Andrey Amador, quien ganó una etapa del Giro de Italia y fue líder de la prueba italiana en 2012.

El proyecto tiene como objetivo impulsar y apoyar la proyección de jóvenes ciclistas de entre 17 y 21 años, seleccionados por su nivel y rendimiento durante la temporada, a quienes se les augura un gran futuro deportivo.

El equipo está conformado por los españoles Markel Aranaz, Javier Cubillas, Eric Igual, Roger Pareta, Tomás Pombo e Ibai Villate; los italianos Daniele Forlín y Mattia Proietti; el británico Lucas Jackson; el checo Fillip Novak; el colombiano Jhonatan Guatibonza; y el costarricense Sebastián Castro.

Castro, quien perteneció al equipo Colono Bkestation Kölbi, fue bicampeón centroamericano y en los últimos meses, se incorporó a la escuadra italiana General System, con el que participó en la Copa Sportivi di Bagno a Ripoli, en la región de Toscana, Italia.

El costarricense también tuvo presencia en el Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, a mediados de septiembre, donde sorprendió al adjudicarse el primer lugar.

Además, el pasado 1.º de octubre, Sebastián Castro demostró su gran nivel al ubicarse en el puesto 24 del Campeonato Mundial de Ruta, realizado en Kigali, Ruanda, donde incluso formó parte de la fuga principal y fue protagonista durante buena parte de la carrera.