Organizadores de La Mujer Más Fuerte del Mundo retiran título a campeona por polémica sobre identidad de género

Le quitaron el título a la campeona por videos explícitos que revelaron que sería trans; no respondió y dieron el premio a otra atleta.

La organización del campeonato La Mujer Más Fuerte del Mundo despojó del título a Jammie Booker, ganadora de la edición 2025, luego de que circuló contenido explícito que la vincula con una supuesta identidad transgénero. El comité organizador alegó que la atleta no cumplía con el requisito de competir según el sexo biológico registrado al nacer.

La decisión se produjo sin que Booker se defendiera públicamente ni atendiera los intentos de contacto de los organizadores, quienes redistribuyeron los resultados. El título ahora pertenece a la británica Andrea Thompson, quien ocupó el segundo lugar.

De acuerdo con un comunicado oficial, una persona que se identifica como mujer, pero que es biológicamente masculina, participó en la categoría Open femenina. Según los organizadores, desconocían esa información antes del evento y abrieron una investigación interna una vez que recibieron la alerta.

El comité manifestó que intenta ser inclusivo y que no discrimina a los atletas por razones personales, pero también afirmó que debe respetarse la imparcialidad del certamen. Por esta razón, procedieron con la descalificación de la competidora estadounidense, alteraron los puntajes y asignaron las nuevas posiciones a las demás atletas.

Thompson explicó al diario Daily Mail que las participantes fueron despertadas a las 3 a. m. con la noticia de que circulaban videos explícitos de Jammie en una plataforma de contenido para adultos. Según dijo, ese material provocó que se cuestionara su género.

También aseguró que la organización dio a Booker un plazo de 24 horas para responder a los señalamientos y confirmar o negar su condición sexual. Ante la falta de respuesta, el título le fue revocado formalmente mediante el comunicado difundido.

Thompson comentó que, aunque recibió la designación como campeona, el escándalo le restó valor al momento que debió disfrutar con alegría. Indicó que en lugar de celebrar, tuvo que afrontar una ola de comentarios negativos.

Por su parte, Booker no ha emitido declaraciones. Sin embargo, en un video publicado hace ocho años en un canal de YouTube bajo su nombre, la narradora se refiere a ella como una "chica trans de 21 años“.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.