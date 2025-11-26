Puro Deporte

Organizadores de La Mujer Más Fuerte del Mundo retiran título a campeona por polémica sobre identidad de género

La polémica por videos de contenido adulto cambió el rumbo del campeonato mundial de fuerza y dejó a una nueva campeona

Por O Globo / Brasil / GDA
Le quitaron el título a la campeona por videos explícitos que revelaron que sería trans; no respondió y dieron el premio a otra atleta.
Le quitaron el título a la campeona por videos explícitos que revelaron que sería trans; no respondió y dieron el premio a otra atleta. (Jammie Booker/IG)







