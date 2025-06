‘No salir en el Draft fue mi bendición’: El consejo de Fabricio Oberto para Ian Martínez

Mientras Ian Martínez Carrillo se prepara para la posibilidad de entrar al Draft de la NBA 2025, uno de los momentos más decisivos de su vida, desde Argentina le llega un mensaje que vale oro. Fabricio Oberto, campeón de la NBA con los San Antonio Spurs y medallista olímpico, le envió un consejo cargado de experiencia: “Yo estuve en el Draft y no fui elegido. Para mí, fue una bendición”.

Fabricio Oberto, el exNBA argentino, medallista olímpico.

Oberto no fue seleccionado en 1997, pero eso no detuvo su carrera. Al contrario, le dio libertad para elegir su camino, crecer en Europa y, casi una década después, debutar en la NBA como el “rookie más viejo” dijo entre risas en mesa redonda con ESPN, previo a las finales de la NBA. Hoy, mirando atrás, lo tiene claro: “La clave es ser cabeza dura, no hay de otra. A seguir jugando”, le dijo a Ian, en una frase tan simple como poderosa.

El mensaje llega en un momento crucial. Ian, con 23 años, acaba de cerrar su etapa universitaria en Utah State, donde fue figura del equipo Aggies y se despidió como un verdadero ídolo. Su proyección es clara, pero el camino al profesionalismo no siempre es recto.

Aunque no figura en la lista preliminar de los 106 prospectos del Draft (programado para 26 y 26 de junio), el costarricense ya entrenó con los Cleveland Cavaliers y el Utah Jazz, equipos que han mostrado interés. Si alguno lo solicita, podría firmar un contrato directamente o incluso iniciar en la G-League, una especie de segunda división. En paralelo, también hay interés desde Europa.

Ian Martínez Jugador de Baloncesto Aggies de la Universidad Estatal de Utah

Todo mientras Ian celebra otro gran paso en su vida: su reciente compromiso con su novia, Yomily Bello. En sus redes sociales compartió el momento con emoción: “¡Ni en mis más grandes sueños hubiera pensado que Diosito me enviaría una mujer tan maravillosa como tú!”.

Ian cuenta con el respaldo de su padre, el exseleccionado nacional Henry Martínez, y de su representante Matt Slan. Su enfoque es total: aprovechar cada entrenamiento, cada oportunidad, y seguir creciendo, pase lo que pase en el Draft.

El consejo de Oberto resuena con fuerza. Porque más allá del nombre que aparece en una lista, lo que realmente pesa es el carácter, la resiliencia y la pasión por el juego. Y en eso, Ian Martínez ya va ganando.