Puro Deporte

‘No es el ídolo que creeríamos’: Las sorpresivas declaraciones de exdirector de Selecciones de Costa Rica sobre Keylor Navas

En un programa en México, exdirector de Selecciones de la Fedefutbol habló de Keylor Navas antes de la final Pumas vs. Cruz Azul

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Por Juan Diego Villarreal
05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
El mexicano Ignacio Hierro laboró en Costa Rica, como director deportivo para el Sportiing, del 2023 al 2024 y en el 2025 fue director de Selecciones Nacionales de la Fedefutbol. (Jose Cordero/José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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