‘No es el ídolo que creeríamos’: Las sorpresivas declaraciones de exdirector de Selecciones de Costa Rica sobre Keylor Navas

El mexicano Ignacio Hierro laboró en Costa Rica, como director deportivo para el Sportiing, del 2023 al 2024 y en el 2025 fue director de Selecciones Nacionales de la Fedefutbol.

En su intervención como analista de Fox Radio, el exdirector de Selecciones Nacionales de Costa Rica, el mexicano Ignacio Hierro, aseguró que el portero Keylor Navas no goza del cariño de la gente como él lo hubiese esperado.

Las declaraciones las brindó durante el programa radial en el que se analizó el juego de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el cual Pumas UNAM, equipo del guardameta costarricense, recibirá a Cruz Azul este domingo 24 de mayo, a las 7 p. m., en el Estadio Olímpico Universitario. En el primer partido igualaron 0-0.

Hierro, quien vivió en Costa Rica tras desempeñarse como director deportivo de Sporting FC y luego de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), comentó que Navas, en su propio país, no es el ídolo que él pensaba.

En la conversación, replicada este sábado por el diario digital Esto en Línea, Ignacio Hierro confesó que no se explica el motivo, ya que considera al portero una gran persona y un profesional ejemplar.

“En Costa Rica no es el ídolo que creeríamos. No sé por qué, es como el dicho de que ‘nadie es profeta en su tierra’, pero es un tipazo y un líder total dentro de la cancha”, manifestó Hierro.

Keylor Navas, durante su trayectoria, estuvo presente en los mundiales de Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Además, ganó 27 títulos jugando para Deportivo Saprissa, Real Madrid CF y Paris Saint-Germain.