Nicolás Keenan, jugador de hockey de Argentina, se convertiría en el ‘primer caballero’ de Países Bajos

Nicolás Keenan integra la Selección de hockey sobre césped de Argentina y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

En Países Bajos se perfila un cambio histórico: Rob Jetten, líder del partido centrista Democraten 66 (D66), se alista para ser el nuevo primer ministro del país, lo que abriría además la puerta a que su pareja, el delantero argentino Nicolás Keenan, se convierta en lo que algunos ya llaman, en tono informal, “el primer caballero argentino" de Países Bajos.

El atleta forma parte de la Selección de hockey sobre césped de Argentina y compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

En las elecciones generales celebradas el miércoles, D66 logró una irrupción notable, escalando sus bancas y consolidándose como fuerza clave para conformar una nueva coalición de gobierno.

Con el 99,7% de los votos escrutados, ambos partidos quedaron prácticamente empatados, con una proyección de 26 escaños cada uno en el Parlamento de 150 bancas, pero el D66 terminó con una ventaja estimada de 15.000 votos luego de que Ámsterdam reportara los resultados preliminares.

Jetten, de 38 años, está en camino de convertirse en el dirigente más joven y abiertamente homosexual de la quinta economía de la Unión Europea, según las proyecciones de la agencia de noticias local ANP.

El jueves por la tarde, Jetten le dedicó un tierno mensaje a Keenan como agradecimiento por su compañía durante la campaña política.

“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin vos”, escribió el líder de D66.

En el posteo de Instagram adjuntó dos fotos de ambos abrazándose. El deportista de 28 años, por su parte, respondió: “Te amo, Sr. Jetten” y también colocó tres emojis de amor.

“Casémonos”, le devolvió el político como respuesta. El romántico ida y vuelta en redes sociales hizo que muchos se preguntaran cuál es la historia de la relación entre quien se encamina a convertirse en el primer ministro más joven de la historia y el deportista argentino, integrante de la selección masculina de hockey sobre césped.

Nicolás Keenan y Rob Jetten anunciaron su compromiso en noviembre de 2024. (Instagram Nicolás Keenan/Instagram Nicolás Keenan)

Aún quedan por delante largas negociaciones para formar una coalición; pero lo curioso es que mientras Jetten escalaba en la política neerlandesa, su pareja, Nicolás Keenan construía su carrera deportiva en Argentina.

Nicolás Keenan nació el 6 de mayo de 1997 en Buenos Aires y actualmente juega para el club holandés HC Klein Zwitserland.

Durante su etapa juvenil jugó en el Club Egara de España desde los 12 hasta los 18 años. Después del Mundial Junior de 2016 en Lucknow, se trasladó a La Haya para incorporarse a su actual club.

Fue convocado para el equipo argentino Los Leones, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la Copa Mundial Masculina de Hockey FIH de 2023.

En una entrevista en 2024 con TV Pública, el jugador recordó que su historia de amor con Jetten empezó en La Haya, “casi por casualidad”.

“Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción", dijo Nicolás Keenan.

La relación entre Rob Jetten y Nicolás Keenan se volvió pública en 2023. (Instagram Nicolás Keenan/Instagram Nicolás Keenan)

“Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío quién era y me dijo ‘no, bolu... es un político holandés’. Así que nada. Ahí empezamos a hablar y empecé a conocerlo un poquito más”, agregó.

La relación entre ambos se volvió pública en 2023 y, desde entonces, Jetten y Keenan se convirtieron en una pareja visible dentro de la política y el deporte europeo.

En noviembre de 2024 anunciaron su compromiso en redes sociales, con una foto tomada en París durante los Juegos Olímpicos.

“Pronto seremos Mr & Mr”, escribieron Keenan y Jetten en una publicación compartida en Instagram. La noticia fue replicada por medios neerlandeses, argentinos y deportivos.

En la Argentina, hubo mucha gente que no tardó en encontrar el paralelo obvio: tras la reina Máxima Zorreguieta, en Países Bajos podrían tener un nuevo argentino en el corazón de su vida pública.

Nicolás Keenan ya se refirió a eso: “Fue gracioso. Nos compararon con muchas películas o cosas así. Pero la verdad es que está bueno que se visibilicen cosas así, que también hay deportistas del colectivo (LGTB) adentro del comité argentino”.

Por último, reflexionó sobre los prejuicios que giran en torno al deporte y al colectivo LGBT: “A mí me han llegado a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy, así que eso.

”Que nadie nunca les diga que por ser quien son o por amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un juego olímpico. Hoy yo estoy acá. Soy uno de los primeros, pero espero definitivamente no uno de los últimos”, reflexionó el jugador de hockey sobre césped.

Rob Jetten, de 38 años, está en camino de convertirse en el dirigente más joven y abiertamente homosexual de la quinta economía de la Unión Europea. (AFP/AFP)

En caso de que Rob Jetten consiga la coalición, la foto oficial del nuevo primer ministro junto a su pareja argentina tendrá un peso que excede lo protocolar: simbolizará un país que reafirma su identidad progresista frente a una Europa en tensión entre el nacionalismo y la apertura.