Nicolás Keenan, jugador de hockey de Argentina, se convertiría en el ‘primer caballero’ de Países Bajos

El deportista argentino Nicolás Keenan está comprometido con Rob Jetten, quien se alista para ser el nuevo primer ministro de Países Bajos

Por La Nación / Argentina / GDA, Fanny Tayver Marín, y El Universal / México / GDA
Nicolás Keenan integra la Selección de hockey sobre césped de Argentina y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.
Nicolás Keenan integra la Selección de hockey sobre césped de Argentina y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. (Instagram Nicolás Keenan/Instagram Nicolás Keenan)







