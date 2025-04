Nicolás Delgadillo sonríe al elogiar la genialidad que lo hizo brillar: ‘El gol es 90% de Kenay Myrie’

Nicolás Delgadillo probablemente soñó con el gol una y otra vez. Fue su debut en las redes con el Deportivo Saprissa y en el fútbol nacional.

Al final del partido que los morados le ganaron a Santa Ana 3-0, Delgadillo apareció con una gran sonrisa, habló del tanto que marcó —en ese momento, el 2-0 para su escuadra— y dejó claro que no se quitó ningún peso de encima.

“No es un peso menos porque lo venía buscando. Estaba tranquilo de que iba a llegar. Ganamos ante un rival duro, jodido, y ahora estamos pensando en el otro partido”, manifestó Delgadillo.

LEA MÁS: Óscar Duarte confiesa la tarea pendiente que tiene en Saprissa

El argentino, quien poco a poco toma más confianza, anotó al minuto 15, tras un gran pase de Kenay Myrie. Es más, Delgadillo aseguró que el tanto es prácticamente de Myrie.

Golazo de Nicolás Delgadillo ¡Definición de crack! pic.twitter.com/WkSMA2r14Y — TD Más (@tdmascrc) April 13, 2025

“Gracias a Dios que pasó. Un gran pase, el 90% del gol es de él”, señaló Nicolás Delgadillo sobre el buen pase de Kenay Myrie.

Delgadillo fue un poco más allá y describió cómo se dio la acción que terminó en un “bañito” al arquero y con el balón en el fondo de las redes.

“Cuando veo que recibe Kenay, le marco la diagonal y, por suerte, controlé bien. Cuando levanto la cabeza, el arquero me achicó y traté de tirársela por arriba, y gracias a Dios entró. La sensación es muy linda, es lo que estaba buscando y no se me estaba dando”, esaltó Delgadillo.

El servicio de Kenay fue un pase largo que sobrepasó a los zagueros y quedó casi que al pie de Nicolás, quien controló con la zurda y luego bombeó sobre el guardameta.

En el choque anterior contra Sporting, Nicolás pudo anotar. Quedó frente al portero, pero le dio suave; dijo que pensó que el balón le quedaba a Ariel Rodríguez.

Así festejó Nicolás Delgadillo su primer gol con el Deportivo Saprissa. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El argentino pudo anotar un doblete contra Santa Ana, pero una segunda opción que tuvo se fue rozando el poste.

“Tuve que definir con la hábil, pero me quedó a la derecha y quise asegurarla, y se me fue un poquito afuera. Por suerte me entró una, y es muy lindo marcar en este estadio”.

Delgadillo añadió que se siente bien, toma confianza, pero sobre todo ritmo. Agregó que lo dijo antes de iniciar el campeonato, que venía sin ritmo y que estaba en un 50% de sus condiciones.

El argentino tuvo la suerte de jugar casi todo el encuentro anterior ante Sporting, debido a la lesión de Deyver Vega.

Contra Santa Ana fue titular, estuvo muy activo en la ofensiva y, cuando pudo, colaboró en tareas defensivas.

“Ha sido paciente y perseverante. Hoy (sábado) se le dio el gol, y es lo que tienen que hacer todos los jugadores cuando no están o hay duda: bajar la cabeza y entrenar bien”, manifestó Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa.

Nicolás Delgadillo falló una opción de gol contra Sporting, pero se desquitó frente a Santa Ana. (Albert Marín./Albert Marín.)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.