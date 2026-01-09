Puro Deporte

Murió Clemencia Conejo, la eterna apasionada y crítica del deporte que rompió esquemas

Clemencia Conejo Chacón falleció este 9 de enero, a los 88 años, dejando una huella en el deporte nacional

Por Fanny Tayver Marín
Clemencia Conejo falleció este 9 de enero, a los 88 años.
Clemencia Conejo falleció este 9 de enero, a los 88 años. (Olman Mora/Olman Mora)







Clemencia Conejo Chacón
