Mundialista de Brasil 2014 refuerza a legendario equipo que renació en el fútbol aficionado

Daniel Cambronero (tercero de izquierda a derecha) compartió en el Mundial de Brasil 2014 con Keylor Navas, Patrick Pemberton y el preparador de porteros Luis Gabelo Conejo. Cambronero es el fichaje del Municipal Puntarenas en Linafa.

Aunque no es el mismo equipo que desapareció en la temporada 2013-2014, mientras militaba en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), sus colores naranja y blanco volvieron a ondear en el estadio Miguel Lito Pérez, y su viejo escudo, en el pecho de la camiseta, volvió a llenar de orgullo a los aficionados de su provincia.

El Municipal Puntarenas resurgió en la Segunda B de Linafa, luego de que el equipo Unión Porteña —que había obtenido el ascenso a esa categoría para la temporada 2025-2026— decidiera cambiar su nombre y adoptar el del legendario club que fue campeón de la Primera División en la campaña 1986-1987.

Los chuchequeros, bajo el mando del entrenador Huberth Fernández, clasificaron a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, donde eliminaron en tiempo extra al Municipal Desamparados, dirigido por Alonso Mariachi Solís, con un marcador de 5-4.

Ahora los porteños enfrentarán a otro histórico club que también renació en la liga aficionada costarricense: la Asociación Deportiva Ramonense (ADR). El juego de ida será este domingo a las 11 a. m. en el estadio Guillermo Vargas Roldán.

Huberth Fernández, técnico del conjunto naranja, comentó que el plantel tiene un objetivo muy claro: pelear por el ascenso. Por esa razón decidieron reforzarse, y uno de los fichajes fue nada menos que un mundialista de Brasil 2014.

Los porteños sumaron a sus filas a Daniel Cambronero, quien fue el tercer portero de la Selección Nacional en la cita mundialista brasileña, junto a Keylor Navas y Patrick Pemberton.

Cambronero, formado en las ligas menores del Deportivo Saprissa, jugó con el Puntarenas FC en 2007-2008, antes de integrarse a la Universidad de Costa Rica, el Club Sport Herediano y el Municipal Grecia. En la Liga de Ascenso militó con Futbol Consultants.

“Sabemos las limitaciones del equipo, que es muy humilde, pero tenemos grandes aspiraciones. Por eso hablamos con Daniel Cambronero para que nos ayudara en las instancias finales, aportando su experiencia y recorrido en el fútbol de la Primera División”, comentó Fernández al medio Open Radio.

Daniel, quien se incorporó a finales de octubre, del Municipal Puntarenas, ya suma dos compromisos con el club, precisamente en la serie ante los desamparadeños. Debido a sus múltiples compromisos, Daniel entrena en solitario durante la semana y se une al plantel los fines de semana para los partidos.

El arquero, de 39 años, también dirige la Escuela de Fútbol Halcones, donde enseña los secretos del arco a niños y jóvenes prospectos que sueñan con convertirse en grandes guardametas.