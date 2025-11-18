Puro Deporte

Mundial 2026: Vea la alegría contagiosa de Irak al clasificar al repechaje intercontinental (video)

El VAR intervino y un penal en el último minuto dictó que Irak mantiene viva su ilusión por volver a un Mundial 40 años después

Por Fanny Tayver Marín
Irak venció a Emiratos Árabes Unidos en el último minuto y avanzó al repechaje intercontinental que otorgará dos boletos al Mundial 2026.
Irak venció a Emiratos Árabes Unidos en el último minuto y avanzó al repechaje intercontinental que otorgará dos boletos al Mundial 2026. (FIFA.com/FIFA.com)







