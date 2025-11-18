Mundial 2026: Vea la alegría contagiosa de Irak al clasificar al repechaje intercontinental (video)

Irak venció a Emiratos Árabes Unidos en el último minuto y avanzó al repechaje intercontinental que otorgará dos boletos al Mundial 2026.

Las imágenes de los jugadores de Irak vueltos locos de alegría en plena cancha, la emoción en las gradas y la gente en las calles de Bagdad no tienen descripción, igual que ese momento en el que llegan a consolar a sus rivales, para quienes el sueño mundialista se acabó.

Irak venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos este martes, en la vuelta del play-off de la zona asiática, y accedió al torneo de repechaje intercontinental de clasificación al Mundial 2026, con un marcador global de 3-2.

La serie estaba 1-1, luego del empate que se registró el jueves pasado en el partido de ida, disputado en Abu Dabi, pero Irak logró una victoria muy trabajado en un partido nada fácil.

El internacional emiratí de origen brasileño Caio Lucas abrió el marcador al inicio de la segunda mitad (52′), mientras que Mohanad Ali igualó para Irak a los 66 minutos.

El tenso y emocionante partido de vuelta de la quinta ronda de la Confederación Asiática de Fútbol ya había visto 10 minutos de descuento cuando Irak obtuvo un córner en los últimos instantes, que impactó en la mano del desafortunado Yahia Nader. Tras una larga revisión del VAR, el árbitro finalmente señaló el punto penal.

La zozobra se mantuvo durante siete minutos más, hasta que se cobró y el lanzador no falló. La serie se resolvió en el último minuto del juego.

Con las emociones a flor de piel y mucho en juego para ambos equipos, Al-Ammari fue el jugador más sereno del estadio al colocar el balón en la escuadra, dejando sin opciones a Khalid Eisa. ¡Gol de Irak en el minuto 90+17!

Los Leones de Mesopotamia, cuyo último Mundial disputado fue en 1986, se unen a República Democrática del Congo (África), Bolivia (Sudamérica) y Nueva Caledonia (Oceanía), ya clasificadas al torneo de repechaje intercontinental, que se disputará en marzo.

Y esta noche se sabrá el nombre de las dos naciones de Concacaf que también estarán en esa repesca.

Serán seis selecciones en la lucha por dos boletos a la Copa del Mundo que será en Estados Unidos, México y Canadá.

رسميا العراق للملحق العالمي 😭🔥🔥



- ألف تريليون مبروك لاخواني العراقيين

وإن شاء الله اشوفكم في المونديال

🇮🇶❤️🇴🇲#العراق_الامارات pic.twitter.com/u4nMiEAfJI — محمود | صلوا على النبي (@mahmood2007x) November 18, 2025