Mundial 2026: Televisión, posibles rivales y todo sobre el sorteo que define el camino de Costa Rica

Si usted se pregunta qué le hace falta a la Selección de Costa Rica para clasificar al Mundial 2026, aquí le dejamos toda la información.

Para empezar, la Concacaf hará un sorteo para definir los rivales a enfrentar.

- ¿Cuáles son los equipos que avanzaron a la tercera fase y final de la eliminatoria?

- Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Curazao, Surinam, Guatemala, Nicaragua, Haití, El Salvador, Trinidad y Tobago, y Bermudas.

- ¿Cuándo es el sorteo?

- El sorteo es este jueves. Concacaf definirá la tercera ronda decisiva, programada para el segundo semestre de este año. Este nuevo formato, que reemplaza al octogonal, enfrentará a 12 selecciones que avanzaron tras dos primeras fases eliminatorias. Este jueves se vivirá un día clave, ya que el sorteo acomodará los tres grupos decisivos para conocer a los clasificados.

La Selección de Costa Rica es cabeza de serie junto a Panamá y Jamaica. Este jueves se conocen sus rivales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿A qué hora es el sorteo?

- El sorteo se efectuará en Miami a las 5 p.m., hora de Costa Rica. Concacaf dividirá a los equipos en tres grupos de cuatro, conforme al ranking FIFA de junio de 2025. La ronda definirá tres selecciones clasificadas directamente al Mundial, y los dos mejores segundos irán al repechaje. Hay que destacar que Estados Unidos, Canadá y México accedieron como anfitriones.

- ¿Dónde verlo?

- El sorteo se podrá ver en vivo por Repretel Canal 6, en la plataforma Disney Plus Premium y en el canal de YouTube de la Concacaf.

- ¿Cómo se hace el sorteo?

- Las 12 selecciones se dividirán en 4 bombos de 3 selecciones, según el ranking FIFA de junio de 2025:

Bombo 1: Panamá – Costa Rica – Jamaica

Panamá – Costa Rica – Jamaica Bombo 2: Honduras – El Salvador – Curazao

Honduras – El Salvador – Curazao Bombo 3: Haití – Trinidad y Tobago – Guatemala

Haití – Trinidad y Tobago – Guatemala Bombo 4: Surinam – Nicaragua – Bermudas

- ¿Cuál es el formato de la competencia?

- Cada equipo jugará seis partidos (tres de local y tres de visita) entre setiembre y noviembre de 2025. Los líderes de grupo obtendrán un cupo directo al Mundial. Los dos mejores segundos avanzarán al repechaje con otras federaciones en marzo de 2026, abriendo la posibilidad de que Concacaf tenga hasta ocho representantes en el torneo final.

- ¿Contra cuáles rivales podría jugar Costa Rica?

- Al ser cabeza de serie, la Tricolor no se medirá a Jamaica y Panamá, las otras cabezas de serie. Recordemos que es un sorteo y si fuera por la posición en el ranking de FIFA, la Tricolor podría integrar un grupo con: El Salvador, Curazao y Bermuda. Un grupo que no es tan complicado, ante el 81, 90 y 168 del ranking.

Pero también la Selección puede estar en un grupo fuerte con: Honduras, Trinidad y Tobago y Nicaragua, el puesto 75, 100 y 133. Otros posibles rivales podrían ser: Haití, Guatemala y Surinam, que ocupan el puesto 83, 106 y 137.

Costa Rica también podría quedar en un grupo con solo rivales centroamericanos: Honduras, Guatemala y Nicaragua. O El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Sobre el papel, la Tricolor no debería sufrir más de la cuenta para tratar de asistir al Mundial 2026, aunque muchos en redes sociales prefieren que la Sele no enfrente a ningún centroamericano, menos a Honduras, al que no solo ven como el más fuerte, sino que muchos dicen que los rivales del área se crecen al jugar contra Costa Rica.

Recordemos de que las tres cuadrangulares, solos los tres primeros, tienen pase directo a la Copa del Mundo. Los dos mejores lugares deben ir a un repechaje ante cuatro países de otras confederaciones, en busca de los últimos dos cupos.