Muere Prichard Colón, el boxeador puertorriqueño que pasó más de una década en silla de ruedas

Prichard Colón y Terrel Williams se enfrentaron en octubre del 2015 y luego el puertorriqueño pasó más de 10 años en una silla de ruedas.

Sufrió un hematoma que le causó lesiones cerebrales irreversibles desde una pelea en 2015 y pasó más de 10 años en una silla de ruedas.

El mundo del boxeo está de luto, tras conocerse el fallecimiento del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón.

Diferentes medios, como el Informador de México, destacaron el deceso de Colón, quien tenía 33 años.

The story of the 30-year-old former professional boxer Prichard Colon is one of the saddest stories in the world of boxing.



In his October 2015 bout against Terrel Williams, Prichard Colon suffered a DQ loss. During the fight, he suffered multiple blows to the back of his... pic.twitter.com/8aaT8V84Zi — EDHUB🌍ℹ (@eddie_wrt) September 19, 2023

“Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, dijo Richard Colón en su cuenta de Facebook.

“Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan, por favor, manténgannos en oraciones”, añadió en su publicación, resaltó el Informador.

El Clarín de Argentina, recordó que Prichard recibió diversos “golpes de conejo” -que se dan de forma ilegal en la nuca- de parte de Terrel Williams el 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia (EE.UU.), que le provocaron un hematoma subdural que causó lesiones cerebrales irreversibles, un caso que suscitó conmoción a nivel mundial.

Prichard, quien entró a la pelea invicto con un registro de 16-0 y 12 nocauts, fue derribado dos veces en el octavo asalto por Williams, quien recibió un golpe bajo por parte del boricua antes de llevarlo a la lona.

Desde aquel día, la vida de Prichard cambió de forma radical, horas y días de angustia e incertidumbre que terminaron con el diagnóstico de la peligrosa lesión.

La madre del deportista, Nieves Meléndez, hasta el día de hoy cuidaba de su hijo las 24 horas del día, buscando por medio de terapias alguna mejoría.

Un año después del lamentable suceso, la Comisión Mundial de Boxeo (WBC, en inglés) creó la regla bautizada ‘Prichard Colón’.