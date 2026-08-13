Puro Deporte

Muere Prichard Colón, el boxeador puertorriqueño que pasó más de una década en silla de ruedas

Durante una pelea en 2015, recibió varios golpes en la nuca que le provocaron graves lesiones cerebrales

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Por Milton Montenegro
Prichard Colón y Terrel Williams se enfrentaron en octubre del 2015 y luego el puertorriqueño pasó más de 10 años en una silla de ruedas. (Patrick Smith)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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