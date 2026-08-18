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Muere Bill Rasmussen, fundador de ESPN

Bill Rasmussen falleció a los 93 años producto de la enfermedad de Parkinson; conozca cómo fundó ESPN

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Por Alejandro Cerdas
Bill Rasmussen, fundador de ESPN, hizo el primer lanzamiento en un partido de Grandes Ligas entre los Medias Rojas de Boston y los Yanquis de Nueva York en setiembre de 2019.
Bill Rasmussen, fundador de ESPN, hizo el primer lanzamiento en un partido de Grandes Ligas entre los Medias Rojas de Boston y los Yanquis de Nueva York en setiembre de 2019. (OMAR RAWLINGS/Getty Images via AFP)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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