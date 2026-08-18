Muere Bill Rasmussen, fundador de ESPN

Bill Rasmussen, fundador de ESPN, hizo el primer lanzamiento en un partido de Grandes Ligas entre los Medias Rojas de Boston y los Yanquis de Nueva York en setiembre de 2019.

La mañana de este martes, el mundo del deporte recibió la noticia del fallecimiento de Bill Rasmussen, fundador de la cadena de televisión ESPN, a los 93 años de edad.

La noticia fue compartida por Mike Soltyz, historiador de ESPN. En el mensaje, se detalla que Rasmussen estaba en su casa en Florida y que falleció por complicaciones relacionadas con el Parkinson, enfermedad que padecía desde 2014.

En 1978, Bill Rasmussen y su hijo Scott decidieron crear un canal de televisión dedicado únicamente a la transmisión deportiva, primero enfocado en los equipos locales de Connecticut, pero rápidamente la idea creció hasta convertirse en el primer canal deportivo que transmitía programación las 24 horas del día.

Tras ser despedido de su trabajo como Director de Comunicaciones de los New England Whalers (actualmente Carolina Hurricanes, de la National Hockey League), Rasmussen usó su tarjeta de crédito para adquirir equipo de transmisión satelital, tecnología que en ese momento apenas daba sus primeros pasos.

Rasmussen obtuvo respaldo financiero de Getty Oil Co., llegó a un acuerdo para transmitir la NCAA y un acuerdo de publicidad con Anheuser-Busch; este último fue el acuerdo publicitario más grande en la historia de la televisión por cable hasta ese momento. De esta forma nació la Entertainment and Sports Programming Network (que posteriormente se convirtió en ESPN), con Bill como su primer presidente.

En 1979, pocos meses antes del lanzamiento oficial del canal, los inversionistas decidieron remover a Rasmussen de su puesto, aunque mantuvo un rol activo en la compañía hasta su salida en setiembre de 1980. Pese a su corta estancia, fue el encargado de conseguir los primeros éxitos del canal, así como de moldear su futuro. Tras su salida se dedicó a ser consultor de diversas empresas deportivas y medios de comunicación.

En 2019 reveló que había sido diagnosticado con Parkinson 5 años antes, a partir de entonces se convirtió en un embajador de la Asociación Americana de la Enfermedad de Parkinson y la Fundación Michael J. Fox para la investigación de esta dolencia, además de participar en múltiples eventos de caridad.