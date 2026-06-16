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Muere atleta de deportes extremos que se presentó con Madonna en el Super Bowl tras salto en cañón de Estados Unidos

El estadounidense de 39 años falleció durante un salto de BASE jumping en Utah. Otra persona también perdió la vida en el accidente

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Por O Globo / Brasil / GDA
Andy Lewis, referente mundial del slackline y figura del Super Bowl XLVI, perdió la vida durante un salto de BASE jumping en Utah.
Andy Lewis, referente mundial del slackline y figura del Super Bowl XLVI, perdió la vida durante un salto de BASE jumping en Utah. (Henning Schlotmann/Wikimedia Commons)







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