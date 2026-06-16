Muere atleta de deportes extremos que se presentó con Madonna en el Super Bowl tras salto en cañón de Estados Unidos

Andy Lewis, referente mundial del slackline y figura del Super Bowl XLVI, perdió la vida durante un salto de BASE jumping en Utah.

El atleta estadounidense Andy Lewis, reconocido a nivel internacional por su participación junto a Madonna en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLVI, murió a los 39 años tras un accidente durante un salto de BASE jumping en Utah, Estados Unidos.

El hecho ocurrió este domingo en una zona remota de Mineral Bottom, cerca de la frontera entre Utah y Colorado. En el incidente también falleció otro hombre de aproximadamente 50 años.

De acuerdo con información del Gabinete del Sheriff del Condado de Grand, los equipos de emergencia acudieron al sitio después de recibir reportes sobre personas heridas durante un intento de salto.

Los rescatistas localizaron a ambos practicantes sin signos vitales. Las autoridades no divulgaron detalles sobre las circunstancias del accidente.

¿Quién era Andy Lewis?

Lewis alcanzó notoriedad mundial en 2012 cuando participó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLVI, protagonizado por Madonna.

Durante la presentación, el deportista realizó maniobras sobre una cinta de slackline mientras la cantante actuaba ante millones de espectadores. Su aparición le dio una amplia exposición internacional y le permitió acumular cerca de 400.000 seguidores en Instagram.

Conocido como “Sketchy Andy”, era considerado una de las principales figuras del slackline y del trickline.

Entre 2008 y 2011 obtuvo cuatro títulos mundiales consecutivos en esa disciplina. Además, estableció varios récords internacionales.

Entre sus logros destacó una travesía entre dos globos aerostáticos a más de 1.200 metros de altura en el desierto de Nevada. También consiguió una marca reconocida por Guinness en una prueba de slackline.

En los últimos años, Lewis centró gran parte de su actividad en el BASE jumping.

El atleta era propietario de la empresa Base Jump Moab, dedicada a ofrecer experiencias de salto en la región de Moab, Utah.

En entrevistas anteriores, reconoció los riesgos de esta práctica. También señaló que las muertes formaban parte de la realidad que enfrenta la comunidad de deportistas que participan en esta actividad.

Uno de los deportes más peligrosos

El BASE jumping es considerado uno de los deportes extremos más peligrosos del mundo.

La modalidad consiste en lanzarse desde objetos fijos como acantilados, puentes, edificios o antenas con el uso de paracaídas.

Según datos citados por la agencia Associated Press, más de 540 personas murieron en actividades relacionadas con este deporte en todo el mundo desde 1981.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.