Muchos aficionados no pudieron ingresar: golpes a los portones en la entrada al Carlos Alvarado

Con entrada en mano, muchos seguidores del Club Sport Herediano no lograron ingresar al Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Un equipo de La Nación observó cómo los seguidores se molestaron y varios golpearon y patearon los portones de acceso al inmueble.

Mientras los rojiamarillos pedían explicaciones de por qué no los dejaban entrar, las tomas de FUTV, que transmitirá la final, se observaba que el estadio estaba lleno.

“Esto fue una disposición de la Fuerza Pública que prohibió el ingreso. No se revendió la capacidad permitida, pero la Fuerza Pública, que hasta que la gente dentro del estadio no se acomoden, no dejarán entrar a nadie más. Si alguien tiene entrada, se le hará el reintegro del dinero”, dijo José Pablo García, encargado de prensa de Herediano.

La Fuerza Pública señaló que fue Herediano el que determinó cerrar las puertas de acceso al estadio.

“El organizador, o sea Heredia tomó la decisión de cerrar el estadio porque ya está lleno, atendiendo la indicación técnica de la Fuerza Pública”, señalaron las autoridades.

Son muchos los aficionados, que no pudieron entrar al estadio, pese a tener boleto en mano. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aquil Alí dirigente de Fuerza Herediana, indicó no saber si copiaron las entradas.

“Nosotros emitimos solo 1.200 entradas, no sé si las copiaron o clonaron. Hay que analizar lo que pasó y le pedimos disculpas a la afición y vamos a tratar de arreglarlo de la mejor manera”, dijo Aquil Alí.