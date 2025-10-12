Mr. Olympia 2025: esta es la lista completa de ganadores por categoría

Derek Lunsford ganó el título de Mr. Olympia 2025 en la categoría Open, consolidando su carrera como uno de los fisicoculturistas más destacados del mundo tras superar a Hadi Choopan.

Las finales del Mr. Olympia 2025 concluyeron este sábado 11 de octubre en Las Vegas, donde los mejores fisicoculturistas del mundo compitieron por el título más prestigioso de la disciplina.

Durante dos días se realizaron las preliminares y finales en las 11 categorías oficiales, tanto femeninas como masculinas.

El evento repartió $2 millones en premios, una cifra que superó la bolsa del año anterior. Esta edición estableció un nuevo estándar en recompensas para los atletas.

Derek Lunsford se adjudicó el primer lugar en la categoría Mr. Olympia (Open), consolidando su posición como el máximo exponente del fisicoculturismo masculino. Keone Pearson encabezó el podio en la división 212 Olympia, mientras que Ramon Dino triunfó en Classic Physique. Ryan Terry obtuvo el primer puesto en Men’s Physique, y James Berger lideró la categoría Wheelchair Olympia.

Andrea Shaw ocupó el primer lugar en Women’s Bodybuilding (Ms. Olympia) y reafirmó su dominio en la categoría. Michelle Fredua-Mensah se posicionó en la cima de Fitness Olympia, mientras que Rhea Gayle fue la mejor en Figure Olympia. Maureen Blanquisco lideró la categoría Bikini Olympia, Natalia Abraham Coelho ganó en Women’s Physique y Eduarda Bezerra destacó como la campeona de Wellness Olympia.

A continuación, se presenta la lista completa de los tres primeros lugares por categoría:

Categorías masculinas

Mr. Olympia (Open)

1. Derek Lunsford

Derek Lunsford

2. Hadi Choopan

Hadi Choopan

3. Andre Jacked

212 Olympia

1. Keone Pearson

Keone Pearson

2. Shaun Clarida

Shaun Clarida

3. Lucas García

Classic Physique

1. Ramon Dino

Ramon Dino

2. Mike Sommerfeld

Mike Sommerfeld

3. Terrence Ruffin

Men's Physique

1. Ryan Terry

Ryan Terry

2. Ali Bilal

Ali Bilal

3. Brandon Hendrickson

Wheelchair Olympia

1. James Berger

James Berger

2. Kevin Secundino

Kevin Secundino

3. Rajesh John

Categorías femeninas

Women’s Bodybuilding (Ms. Olympia)

1. Andrea Shaw

Andrea Shaw

2. Ashley Lynnette Jones

Ashley Lynnette Jones

3. Leyvina Barros

Fitness Olympia

1. Michelle Fredua-Mensah

Michelle Fredua-Mensah

2. Jacqulyn Baker

Jacqulyn Baker

3. Taylor Learmont

Figure Olympia

1. Rhea Gayle

Rhea Gayle

2. Lola Montez

Lola Montez

3. Jessica Reyes Padilla

Bikini Olympia

1. Maureen Blanquisco

Maureen Blanquisco

2. Ashlyn Little

Ashlyn Little

3. Jasmine Gonzalez

Women's Physique

1. Natalia Abraham Coelho

Natalia Abraham Coelho

2. Sarah Villegas

Sarah Villegas

3. Zama Benta

Wellness Olympia

1. Eduarda Bezerra

Eduarda Bezerra

2. Isabelle Nunes

Isabelle Nunes

3. Elisa Alcantara

Un evento con récord en premios

El Mr. Olympia 2025 no solo coronó a los nuevos campeones. También marcó un hito en cuanto a la distribución de premios. En total, se entregaron $2 millones entre todas las divisiones, lo cual incentivó aún más la participación de atletas de élite.

Las categorías Open, tanto masculina como femenina, generaron gran expectativa por el alto nivel de competencia. La victoria de Derek Lunsford y Andrea Shaw consolidó sus nombres como los máximos exponentes de este deporte.

