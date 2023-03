Piloto que superó 10 operaciones de rodilla volverá a volar en los X Knights

Interminables horas en el quirófano, que se complicaron al contagiarse de una bacteria en el hospital, llevaron al piloto español de motocross freestyle Danny Pajarito Torres a meditar el retiro y alejarse de las competencias, al sufrir una lesión en la rodilla derecha.

Un total de 10 operaciones en su articulación en dos años y tener que llevar una prótesis debido al desgaste, tras quedarse sin cartílago en su rodilla, obligaron al Pajarito Torres a dejar atrás su pasión por las acrobacias y la adrenalina, ante el dolor y la incomodidad para competir.

Sin embargo, después de tres años de no volver a arrancar su motocicleta de competencia, Danny regresará a deleitar a los costarricenses con sus saltos y trucos en la edición número 15 de los X Knights, este sábado 11 de marzo a partir de las 7 p. m., donde llega como el máximo ganador en la historia del evento, luego de coronarse en cinco oportunidades.

Danny 'Pajarillo' Torres compitió en febrero anterior en Alemania, demostrando un gran repertorio de acrobacias. Tomada del Facebook de Danny Torres

“La verdad tenía muchas ganas de competir, luego de tres años de estar retirado. Las operaciones fueron muy difíciles. Mi rodilla no tenía articulaciones y chocaba huesos con hueso, no podía caminar y la única opción era la prótesis de rodilla, porque de otra manera no habría podido caminar”, manifestó Torres.

El oriundo de Aral de Sevilla, España, expresó que tardó dos meses para volver a caminar, tras la cirugía por lo que pensó en todo lo que dejaba atrás, luego de tantos años sobre su moto, la pasión del público y sus vivencias en la competencia. No dudó en confesar que se le vino el mundo encima al anunciar su retiro y tener que dejarlo todo.

Reencuentro con los ticos Copiado!

No obstante, a principios del 2022 una experiencia con su hijo Eneco, de 13 años, le hizo cambiar de opinión y volver a competir como lo había hecho en los últimos 13 años.

“Me dije que no volvería a competir por mi salud, pero hace unos meses fui con mi hijo a probar una rampa. La probé junto a él y me di cuenta que no me dolía la rodilla, no me molestó y me volvió el gusanillo de competir en el freestyle. Decidí hacerlo luego de conversar con los médicos y aquí estamos de nuevo listos para competir en los X Knights”, declaró Torres.

Después de volver a la pista en octubre y competir en algunos eventos en Europa, la oportunidad de regresar a los X Knights lo sedujo al punto de no poder negarse a la invitación de Manrique Mata, organizador del evento, y reencontrarse así con la afición tica.

“La verdad tengo muchos años de venir a Costa Rica y desde que me dieron la noticia de que iba a regresar, me alegré mucho. Me encanta volver a un lugar del cual tengo buenos recuerdos y espero dar lo mejor. Después de tres años me ilusiona poder competir contra los mejores y seguir disfrutando de este deporte al menos durante cuatro años más”, insistió Torres.

Danny tiene claro que enfrentará a rivales muy buenos, como el actual bicampeón de los X Knights, el alemán Luc Ackermann, su compatriota Maikel Melero, el australiano Josh Sheehan y el japonés Taka Higashino, cinco de los mejores riders del mundo.

“Estoy muy ansioso por competir en Costa Rica, ver el estadio lleno, el público entregado. Entrené muy fuerte para regresar. El freestyle ha evolucionado muchísimo en estos tres años que estuve fuera. Ahora espero estar a la altura, dar lo mejor y continuar hasta donde aguanten las rodillas”, manifestó Torres.

Las entradas van desde los ₡15.000 y se pueden adquirir a través de la página https://www.eticket.cr/, así como en las agencias de motos Honda, KTM, Freedom, Tientas Nuevo Mundo, Mall Oxígeno y Mall San Pedro.