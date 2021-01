“En los eventos del GT Challenge no bajé del podio, a pesar de que fue un año difícil. Aunque no he tenido las herramientas para entrenar adecuadamente, nos mantuvimos activos filmando videos para nuestros patrocinadores y conduciendo en un simulador para mantenernos en forma. Creo que físicamente estoy bien y espero hacer una una buena carrera en el centroamericano”, explicó Solano.