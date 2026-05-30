Montañista Warner Rojas llora la muerte de alguien a quien amaba

Warner Rojas, el primer costarricense en ascender el Monte Everest (8.848 msnm), la montaña más alta del mundo, en 2012, está de luto.

Él mismo se encargó de dar a conocer en sus redes sociales que falleció una de las personas más importantes de su vida.

“Con el dolor en el alma comunico que mi madre se nos adelantó en este camino y ya se encuentra en presencia del Creador”, escribió Warner Rojas en su cuenta de Facebook.

El mensaje desgarrador lo acompañó de una nota luctuosa, en la que indica que doña Cristobalina Chinchilla falleció a los 76 años.

Ahí mismo, el montañista indicó que el cuerpo de su madre se velará en la casa donde ella residía, y que el funeral será en el templo Católico de San Antonio de Escazú, en horario por confirmar.

Muchas personas ligadas al deporte empezaron a enviarle las condolencias con mensajes de fortaleza, como Ligia Madrigal, quien le escribió: “Mi más sentido pésame, yo acabo de pasar por lo mismo, así que entiendo perfectamente lo duro de este momento, que descanse en paz”.

El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, le dijo: “Estimado Warner, mis más sentidas condolencias, que Dios les llene de mucha paz y fortaleza. Te acompaño desde la distancia. Un abrazo”.

“Lo siento mucho Warner, un abrazo”, anotó la periodista Melissa Alvarado; mientras que el atleta paralímpico Laurens Molina le escribió: “Estimado amigo, mis condolencias hermano. Un abrazo grande y paz”.