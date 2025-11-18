Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera y su nuevo enfrentamiento con periodistas: crónica de una tensa conferencia de prensa

Miguel ‘Piojo’ Herrera volvió a cruzar palabras con los periodistas, esta vez antes del decisivo partido entre Costa Rica y Honduras

Por Esteban Valverde
Conferencia de prensa Miguel “Piojo” Herrera
Miguel “Piojo” Herrera señala a un periodista durante la conferencia de prensa de la Selección de Costa Rica antes del partido contra Honduras rumbo al Mundial 2026. (JOHN DURAN/John Durán)







Esteban Valverde

