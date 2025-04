Miguel ‘Piojo’ Herrera no se guarda nada al saber que Costa Rica jugará contra México en Copa Oro 2025

Miguel Piojo Herrera lo dijo con antelación: quiere ganar la Copa Oro 2025 con la Selección de Costa Rica. Y ahora que conoce los rivales, siente aún muchas más ganas de que llegue la hora de la verdad. ¿Contra quiénes jugará la Tricolor? La Concacaf realizó el sorteo este jueves 10 de abril en Miami, Estados Unidos. Y la verdad es que la Sele se pegó la rifa.

La Selección Nacional quedó sembrada en el grupo A junto a México, Surinam y República Dominicana.

Eso implica un picante especial, recordando que en la edición pasada de la Copa Oro, México eliminó a Costa Rica. Además de que se genera una alta cuota de morbo con el duelo particular desde el banquillo entre Miguel Piojo Herrera y Javier Vasco Aguirre.

De la mano del técnico Miguel Herrera, la Selección de Costa Rica buscará ganar por primera vez en la historia este campeonato.

“De entrada, hay que ir con todo. Nos toca el equipo más fuerte (México) porque así lo demostró en el Final Four, pero estamos listos para dar ese golpe de autoridad y donde Costa Rica demuestre que es uno de los grandes de esta área, avanzar la fase de grupos y buscar ganar la Copa Oro”, dijo Miguel Herrera, en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Añadió que se sabe que las selecciones que estaban definidas como cabezas de serie hicieron muy bien las cosas.

- ¿Qué significa enfrentar a México?

- La verdad es que va a crecer el morbo y van a crecer muchas cosas en ese partido, porque obviamente no puedo negar el cariño que le tengo a mi país, pero hoy estoy representando a una Selección extraordinaria, que como siempre lo he dicho, una de las importantes del área y tenemos que ir con todo. Hay que empezar con quien nos toque ganando, para poder avanzar de fase. Y si es México, bueno, hay que ganar.

- Con Surinam se jugó por última vez en octubre de 2024. ¿Qué criterio tiene?

- Surinam ha crecido muchísimo en la parte futbolística, por supuesto que por todos los futbolistas que juegan en Países Bajos, con la gente que pueden llevar a su Selección para jugar. También va a ser un partido fuerte, son tipos físicos, rápidos, que pueden poner problema, pero es importante ganar los partidos para ir afianzándonos y pasar la fase de grupos.

- ¿Y qué puede decir de República Dominicana, contra quien no jugamos desde hace doce años y será su debut en Copa Oro?

- Ese es el país más incógnito de nuestro grupo, porque hace rato que no calificaba, pero algo tuvo que haber hecho bien para poder estar en esta Copa Oro, después de doce años de no haberlos enfrentado. Y su recién aparición, pues va a ser un rival difícil. No hay rival fácil y no hay rival difícil si tú haces bien las cosas. Si haces bien las cosas, el rival irá dependiendo de lo que tú hagas.

- Usted conoce bien el área. ¿Qué tan bueno es eso para la Selección de Costa Rica?

- Es bueno arrancar con un equipo fuerte, porque México ganó el último torneo importante del área, porque nos da la posibilidad de que en la fase de grupos nos crucemos con otros equipos que podemos agarrar y estar haciendo las cosas mejor. Si quieres llegar a la final, tienes que ganarle a todos.

- Usted sabe cómo se juega la Copa Oro, de hecho ya levantó una...

- Sí, y espero levantar la segunda y que Costa Rica haga un gran trabajo y que nuestra gente esté orgullosísima de lo que hacemos.

- El calendario se conocerá hasta el viernes 11 de abril...

- Sí, esperar los partidos, esperar que nos toque abrir la fase de grupos y estamos tranquilos, estamos preparando primero otras cosas antes que están de la Copa Oro, pero nuestra expectativa era saber qué grupo nos tocaba, estamos contentos, estamos listos y por supuesto hay mucho que trabajar para llegar a esa Copa Oro bien preparados.

- ¿Qué espera de esta Copa Oro?

- Espero que los muchachos hagan un gran trabajo, que tengan la entrega, la determinación y por supuesto la capacidad con sus cualidades, que son bastantes y son muy grandes, conseguir levantar el trofeo.

Ojo a los grupos de la Copa Oro 2025

Grupo A: México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana

Grupo B: Canadá, Honduras, El Salvador y Curaçao.

Grupo C: Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe

Grupo D: Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita.

¿Y el calendario de la Copa Oro?

Recuerde que la Copa Oro será del 14 de junio al 16 de julio en Estados Unidos y Canadá.

La Concacaf entregará el calendario exacto hasta este viernes 11 de abril, pero se sabe con antelación que la fase de grupos será del 14 al 24 de junio. Después de eso, vendrá la fase eliminatoria.

Para el 28 y 29 de junio están previstos los partidos de cuartos de final; los duelos de semifinales serán el 2 de julio y la final, donde se coronará al campeón de Concacaf y que es la instancia a la que quiere llegar el Piojo Herrera con la Sele, será el domingo 6 de julio.