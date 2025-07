Miguel Herrera tuvo que ver en el fichaje de Keylor Navas y pone a Pumas como candidato al título en México

Miguel Herrera no dudó en lanzar una sentencia contundente tras confirmarse el fichaje de Keylor Navas por los Pumas de la UNAM: “Están listos para ser campeones”. El entrenador mexicano, conocido por su estilo frontal, no solo aprobó la incorporación del legendario guardameta tico, sino que fue uno de los impulsores detrás de su llegada al futbol mexicano.

El ‘Piojo’ conversó con Récord y reveló que habló directamente con Navas para convencerlo de sumarse al Club Universidad Nacional, después de notar los errores de Rodrigo Parra ante Santos y Pachuca. “Tenía muchas ganas de venir al futbol mexicano, y la plática con la gente de Pumas le dio seguridad. Le dije que es una liga muy fuerte, como la argentina, y que Pumas es un club importante que quiere volver a los primeros planos”, relató Herrera.

Pero el respaldo del exentrenador del América no se detuvo ahí. Miguel Herrera cree que Keylor Navas no solo llega para defender el arco auriazul, sino para ser un líder formador dentro del plantel. “Los porteros que están en Pumas van a crecer muchísimo viéndolo trabajar, entrenar, cómo se comporta y lo que transmite. Es un tipo que no da una pelota por perdida. Lo van a ver y aprender todos los días”, agregó.

Para el ‘Piojo’, la incorporación del exportero del Real Madrid, PSG y ahora Newell’s llena un hueco que venía debilitando al equipo en los últimos torneos. “Si había una línea que necesitaba fortaleza, era la portería. El chavillo ha tenido momentos desafortunados, pero con Keylor al lado, seguro crecerá. Y con este fichaje, Pumas puede levantar la mano y decir: ‘estoy listo para pelear por el título’”.

Además, Herrera ve en Navas una pieza clave rumbo al Mundial de 2026. “Le dije que mantenerse vigente y fuerte es fundamental. Lo necesitamos no solo para las Fechas FIFA, sino para que Costa Rica tenga un equipo sólido. En Pumas será líder, tendrá minutos y estará en vitrina constante”, sentenció el técnico de la selección costarricense.

Pumas presume de unas finanzas sanas, un factor clave que ha permitido construir un proyecto ambicioso con miras a pelear títulos importantes. El fichaje de un portero tricampeón de Champions League como Keylor Navas no es casualidad. A su llegada se suma la del galés Aaron Ramsey, además de apuestas jóvenes con gran proyección como el panameño Adalberto Carrasquilla (26 años), llamado a ser el motor del mediocampo, y el ecuatoriano Pedro Vite (23), quien aporta dinamismo y desequilibrio. A ellos se une Rodrigo López (23), una de las joyas del fútbol mexicano.

El panameño Adalberto Carrasquilla en pretemporada y a la derecha el ecuatoriano Pedro Vite quien acaba de renovar su vínculo con Pumas. (Redacción Perfil/Redes Pumas)

La columna vertebral del equipo combina juventud y experiencia en zonas clave: Navas en el arco, el brasileño Nathan Silva (28) en defensa, Ramsey como líder en el medio y Guillermo Martínez como referente ofensivo. Un equipo compacto, equilibrado y con hambre.

Con la bendición del ‘Piojo’ Herrera y el respaldo de una afición esperanzada, Pumas inicia el Apertura 2025 con la mira puesta en lo más alto. ¿Será este el torneo en el que el Club Universidad rompa su sequía y vuelva a levantar la copa?