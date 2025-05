Miguel Herrera no se guarda nada y admite el desplome en el segundo tiempo

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, aceptó que la cantidad de cambios que hizo en el segundo tiempo afectó el desempeño de la escuadra nacional.

En el primer tiempo, la Tricolor se vio bien, por momentos mejor que la escuadra de Cataluña, y se marchó al descanso con el 0-0 en el marcador.

En la etapa de complemento, todo cambió y la representación catalana manejó el juego a su antojo y ganó 2-0, pero pudo ser por más anotaciones si no es por las intervenciones de Patrick Sequeira, quien fue uno de los relevos y llegó en lugar de Keylor Navas, el arquero titular.

Al iniciar el segundo tiempo, Herrera hizo tres variantes y, al minuto 65, ya sumaba siete.

“Fue un partido de dos tiempos, donde en el primero se jugó muy bien. Los muchachos actuaron de tú a tú, tuvieron oportunidades e hicieron bien las cosas. En el segundo tiempo, a la gente que trajiste la tenés que ver y sabemos que sí hubo diferencia, pero bueno, hablamos con los chavos (muchachos) y hay que darle para adelante. Simplemente, hay que seguir trabajando para llegar al nivel que todos queremos, que estén todos en competencia”, dijo Miguel Herrera en declaraciones a Radio Columbia.

El entrenador explicó por qué el rendimiento de la Selección fue tan diferente de un tiempo a otro, sobre todo en el segundo, donde la escuadra de Cataluña se impuso por completo y la zaga nacional pasó apuros; por el centro fue un colador.

“No tuvimos días para trabajar y trajimos chavos (jugadores) con los que no hemos laborado nunca. Debemos estar tranquilos y dar el próximo viernes la lista para lo que es la eliminatoria y luego la Copa Oro”, señaló Herrera, quien agregó que el fogueo le puede servir a quienes por primera vez juegan con la Selección.

“Algunos están en competencia y a otros les falta para crecer. Es una oportunidad y hay que aprovecharla. Los muchachos tienen que seguir en buen nivel en sus clubes para seguir siendo llamados”, señaló Herrera.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dijo que los errores del segundo tiempo se pagaron caros. El viernes próximo dará la lista para los juegos de la eliminatoria. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín/Entrevista al Miguel "El piojo" Herrera.)

El estratega manifestó que un punto en contra, antes del fogueo, fue que hizo falta mucha gente, pero como no es fecha FIFA, los clubes no los prestan.

“Reitero que me gustó mucho el primer tiempo. En el segundo tuvimos la oportunidad, nosotros no la metimos y después ellos manejaron el partido, el segundo tiempo completo, y no tuvimos la capacidad de quitarles el balón y salir bien. Pero bueno, esa es la consecuencia y se pagan los errores”, destacó Miguel Herrera.

El timonel añadió que enfrentaron a un buen equipo, una escuadra que posee a todos sus jugadores activos en la primera división de España, para él, la mejor liga del mundo.

“Yo feliz de haber venido acá, porque a la Selección le sube el nivel de juego, la competencia es en alto nivel y, reitero, me parece que el equipo hizo un primer tiempo muy disputado. Tuvimos opciones y se manejó muy bien la pelota”, dijo Herrera.

Sobre el trabajo de Keylor Navas, quien estuvo en el marco en el primer tiempo, y Patrick Sequeira, quien atajó gran parte de la complementaria, Herrera dijo estar tranquilo con los dos.

“Los dos arqueros muy bien, y Patrick tapó un par de balones que iban hacia la red. De Keylor sabemos lo que es, de los mejores arqueros del mundo”, dijo Miguel Herrera.