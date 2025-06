Miguel Herrera habló sobre video de jugadores de la Selección de Costa Rica en discoteca en Las Vegas

Miguel “Piojo” Herrera no quiere malos entendidos alrededor de la Selección de Costa Rica en la Copa Oro y en una atención exclusiva e individualizada para medios con derechos de transmisión presentes en Estados Unidos, el estratega habló claro y directo sobre el video de algunos jugadores de fiesta en Las Vegas.

Durante los diez minutos que concedió a Columbia, los periodistas Anthony Porras y Rónald Villalobos le consultaron al seleccionador nacional cuál es su criterio sobre la situación que dio tanto de qué hablar en territorio nacional, lo primero que dijo fue: “Yo les di permiso de salir, teníamos planeado un día de descanso y salir sin ningún problema, desafortunadamente vino un cambio de los organizadores”.

Indicó que les cortaron un día y sobre la marcha fueron corrigiendo, así que él optó por darles a los futbolistas cuatro horas libres, porque son jóvenes y él quería que las disfrutaran.

“El que analizó el video se da cuenta de que están en una discoteca viendo, llegaron a la hora que tenían que llegar, llegaron bien todos, hoy están trabajando al 100%. Se divirtieron, se despejaron, hicieron una fase de grupos muy buena, quedamos invictos con siete puntos”, relató Miguel Herrera.

Añadió que el equipo se ve unido, sólido, que están concentrados los muchachos y que todo estaba bien pensado, al punto de que el permiso lo dio él.

Porque él sabe que aunque les dan dos horas en las tardes para que caminen, no están en un campamento militar, sino que se encuentran en un torneo de fútbol, con la concetración debida.

También dijo que hoy con un celular cualquiera se cree periodista y puede subir un video sin ningún contexto y sin saber nada, pero recalcó que los muchachos están bien y concentrados, pensando en lo que viene.

Miguel Herrera afirma que los jugadores de la Selección de Costa Rica no son militares y él les dio cuatro horas libres para despejarse. (La Nación/Cortesía: Fedefutbol)

“Son seres humanos, jóvenes, tengo un equipo muy joven y que tiene la inquietud de salir, de conocer, de ver y tienen una responsabilidad muy grande. El futbolista es futbolista, no es militar, no vive bajo un régimen de orden y no se muevan de su cuarto, dos metros para aquí y dos metros para allá, no.

”El futbolista viene, compite, se entrega, tiene la concentración para descansar, para alimentarse bien, para estar metidos en lo que tienen que hacer", comentó Miguel Herrera.

Además, subrayó que no se puede tener metido al equipo en el cuarto y que él les dice que salgan.

También expresó que no es la primera vez que él hace esto, sino que es parte de lo que ha hecho siempre.

“Luis Enrique está poniendo de moda esta parte, pero yo la hago desde hace muchos años. Él dijo que iban al Mundial de Clubes y que su equipo estaría como en su casa, van a entrenar, van a comer y van a tener libre para hacer lo que quieran hasta la cena y es lo que yo hago desde hace años”, citó.

Miguel Herrera aclaró que tampoco fue que tuvieron toda la noche libre, sino que se trató de apenas cuatro horas de esparcimiento, en un momento cuando era domingo y el próximo partido era hasta el siguiente domingo.

“No hay tanto de qué hablar, la gente tiene que entender que somos seres humanos y que tenemos que sacarnos un poquito de la cabeza la presión, distraernos un poquito, cuando tenemos tiempo. Cuando los partidos son domingo - miércoles - domingo, el equipo está concentrado en eso”, recalcó en ese espacio que le concedió a Columbia.