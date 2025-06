Miguel Herrera admite que entraron un poco ‘distraídos’ el segundo tiempo y le envía sus buenos deseos a Warren

La Selección de Costa Rica se estrenó con un sufrido triunfo en la Copa Oro por 4-3 ante Surinam, en el último minuto y hasta con un hombre menos por la lesión de Warren Madrigal. Es es algo de lo que destacó el seleccionador Miguel Herrera en la conferencia de prensa que brindó después del juego.

“Los goles vienen de errores nuestros. No es que ellos dominaron el partido, estábamos encima. Obviamente al final teníamos que buscar el resultado y generamos espacios, claro. Pero salimos a buscar el resultado, la respuesta de los muchachos, la entrega, e ir a buscar el triunfo era importante para nosotros”, manifestó Miguel Herrera.

Para él, la Tricolor manejó muy bien el juego, pero el equipo se distrajo en una jugada en un segundo y les hicieron el 2-1.

“Entramos al segundo tiempo un poco distraídos. El segundo gol de ellos es un accidente nuestro y por eso es que cae el gol. Pero aún así me parece que el equipo tiene respuesta, tiene entrega, tiene determinación. Hay mucho que corregir, pero siempre será mejor corregir ganando que perdiendo”, destacó.

- Iba perdiendo e hizo los cambios para ir a buscar el partido. ¿Qué puede decir de eso?

- No, pues tienes que reaccionar enseguida, no puedes quedarte pensando. Se te acaba el partido y se te acaban las oportunidades.

- ¿Qué sabe de Warren Madrigal?

- No sabemos qué pasó con Warren, ojalá esté bien. Se lo llevaron enseguida al hospital, ojalá y todo esté bien. Una situación desafortunada.

- ¿Le sorprendió la fragilidad defensiva mostrada?

- Sí, al final, porque reitero, yo arriesgo, saco a los dos laterales y pongo gente más ofensiva para ir a buscar el partido. Obviamente que dejamos espacios, generan ellos circunstancias, pero al final de cuentas creo que más que los errores defensivos son accidentes. Lo que pasa acá no es un accidente.

”La jugada del primer gol, no tenemos por qué estar tan adentro, no le damos oportunidad a Keylor de reaccionar. Y después una jugada circunstancial que hemos trabajado, que hemos trabajado en la semana, que sabíamos que ellos hacían esa jugada. Y estamos distraídos. Y de ahí viene la jugada del penal.

”Entonces hay esas cosas que hay que trabajarlas y reiterarlas para que no nos suceda y que el equipo se vea más sólido. Pero al final de cuentas, reitero, si ellos tuvieron oportunidades es porque yo rompo al equipo. Necesito ir a ganar el partido, necesitamos ir a sacar el resultado. Y ahí está la respuesta de los muchachos”.

- Los equipos no tradicionales están complicando a otros. ¿Cómo analiza eso?

- Más allá del accidente que les regala el empate, ellos no sabían por dónde teníamos la pelota. No sabían ellos por dónde ni siquiera tomar la pelota. Estaban peleando entre ellos en la cancha. Desafortunadamente hubo un accidente y se empata el partido. A los cinco minutos, les regalas otra circunstancia de gol. Entonces, obviamente ellos se motivaron.

”Ha crecido nuestra área. Lo he dicho muchas veces. Concacaf ha crecido muchísimo. Los caribeños hoy están utilizando su fuerza física, jugadores que están jugando en Europa. Jugadores que están viviendo en Inglaterra, en Holanda, en Francia.

”Hoy tienen la posibilidad de jugar para estos equipos y lo hacen. Entonces, hoy tenemos que entender que esta área ya no es la parte débil. La parte de Caribe ya no es débil".

Miguel Herrera destacó el carácter de los jugadores de la Selección de Costa Rica para sacar el triunfo ante Surinam con un hombre menos. (La Nación/Cortesía: Fedefutbol)

- ¿Cómo creer, cómo confiar en ese discurso de ganar la Copa Oro después de sufrir ante Surinam?

- Sí tenemos la capacidad de respuesta, y con un hombre menos terminamos ganando el partido, estoy mucho más convencido que nunca que el equipo puede hacerlo. Hay que trabajar para no sufrir, para no regalar esos espacios, para no regalar esas oportunidades del rival. Claro que lo vamos a trabajar, pero mucho más convencido.

”Si el equipo, estando uno menos, tiene capacidad de respuesta, los muchachos que entran de cambio demuestran actitud, determinación, entrega, y buscamos el resultado, mucho más convencido.

”Tengo que irme tranquilo desde este estadio, más allá de que tuvimos, reitero, desaciertos y accidentes que nos llevaron a estar sufriendo.

”Pero cuando te encuentras con el equipo que no para de buscar el resultado, con un hombre menos, estás convencido de que el equipo está listo. Hay que trabajar para erradicar los errores y las equivocaciones para poder ser un equipo más sólido”.

- ¿Qué hay que ajustar todavía?

- Tenemos mucho espacio para crecer muchísimo. Hay que afinar detalles de trabajo, detalles de lo que hemos hablado, de distracciones, de descuidos. Hay que afinarlos muchísimo, pero tenemos mucho techo para crecer.

”Cuando ves al equipo así, llegar por fuera, tirar centros, patear de media distancia, generar jugadas de faltas fuera del área, te encuentras que tienes un equipo con idea. Entonces hay que mejorar, sí hay que mejorar en el conjunto, en el equilibrio del equipo, pero hay mucho que crecer todavía”.

- Josimar Alcocer en los últimos partidos había sido titular en una posición un poco diferente. ¿Por qué no fue titular?

- Es decisión mía, simplemente. Josimar ha hecho muy bien las cosas. Brandon Aguilera venía metido en mi cabeza. Desafortunadamente la lesión de Brandon lo atrasó. Pero hoy entra a hacer lo que tenía que hacer.

”Mostrar que está bien, que está compitiendo. Ahora Brandon si quiere jugar tiene que ser mejor que él. Entonces, mientras más crezcamos en esa parte de la disposición en la lucha deportiva por un puesto, mejor.

”Entró a hacer lo que tenía que hacer. Demostrar que está para ser titular. Esa es la situación del técnico, pero Alcócer muy bien, muy bien. Esa es la respuesta que quiere uno entender de los muchachos, más allá de que van a estar molestos solo por iniciar o no, la mejor respuesta de un muchacho para demostrar que quiere ser titular es así como lo hizo él".