Migración sorprende a Leonardo Cova sin permiso de trabajo: ‘Alguien me denunció… y todos sabemos de dónde viene’

Leonardo Cova, ciudadano mexicano que es gerente de Guanacasteca, tuvo una visita que lo dejó un poco frío, pese al calor que hacía en la ciudad de Nicoya.

Funcionarios de Migración y Extranjería revisaron su condición laboral en el país y detectaron que no posee el permiso de trabajo, por lo que le indicaron que no puede seguir en sus funciones con los pamperos.

Cova Escorsa, quien se ha presentado de forma reiterada como gerente general del equipo pampero, aparece desde abril en la mira pública por ejercer funciones dentro del club y habló con La Nación sobre esa visita y lo que viene para él en el futuro.

“Me dijeron que no podía hablar mucho, pero lo que pasa es que me visitó Migración y, sin mayor problema, la verdad que muy amables quienes llegaron y me explicaron que no podía laborar porque no tengo el permiso de trabajo. Me dijeron que se presentó una denuncia, que alguien denunció que no tengo permiso de trabajo y, bueno, todos sabemos de dónde viene eso”, dijo Leonardo Cova.

LEA MÁS: La Fedefútbol sentencia: Esta será la cantidad de equipos en la Primera División

El mexicano añadió que los agentes de Migración y Extranjería le pidieron que regulara su condición de trabajador en el territorio nacional para que pueda seguir con sus funciones en Guanacasteca.

“Cuando yo presenté mis documentos para pedir el permiso de trabajo, nosotros (Guanacasteca) estábamos morosos en la Caja del Seguro y por eso no salió el trámite, pero todo lo demás está en orden. Tengo número de expediente y demás; ahora que estamos al día con la Caja y Hacienda, la próxima semana voy a Migración para tener mi permiso normal”, aseguró Cova.

—Usted dice que hubo una denuncia en su contra, que todos sabemos de dónde viene. Yo no sé de dónde salió, ¿me puede indicar quién presentó la denuncia, fue alguien de la Federación de Fútbol?

- Ah, no sé, no sé. Supongo. No sé, no quiero hablar ni decirlo así, pero hay cosas que son evidentes, pero está bien, está bien. Mira, algo con lo que debo cumplir es con eso; así como siempre he salido a decir las cosas, en este momento asumo que fallé en ese sentido, bueno, no yo, sino que no teníamos lo de la Caja, pero se pone al día, ya estamos al día y Hacienda también, y creo que la otra semana tengo el permiso.

Leonado Cova es el gerente de Guanacasteca. De momento no puede laborar con los pamperos. (Instagram Leonardo Cova/Instagram Leonardo Cova)

—¿Se equivocó al estar trabajando, ejerciendo funciones como gerente de Guanacasteca y sin permiso de trabajo?

- Ah, no, no. No, para nada. Como te digo, lo que pasa es que yo tengo mi expediente en Migración y dice ahí que cumplía con todo, solamente era el atraso con la Caja, pero con todo esta parte de que te vuelves público y demás, más te investigan.

LEA MÁS: Así está el caso de Guanacasteca: el club ganó una batalla provisional, pero Fedefútbol tiene la última palabra

—¿Entonces ya tiene todo listo para obtener el permiso?

- Sí, por supuesto. Tengo todos mis papeles, los que me piden de Migración, en regla. La hoja del pasaporte, un contrato, la hoja esta de penales, como decimos en México (delincuencia). Esa la tengo apostillada, mi acta de nacimiento también. Todo está completamente en orden.

—¿De momento usted no puede ni llegar a las oficinas de Guanacasteca?

- Sí, me pidieron eso. Realmente la policía de Migración me sugirió muy amablemente que, en este momento, dejara las funciones, solo para no causar ninguna alerta. Eso sí, puedo estar en el país como turista, porque cumplo las condiciones en ese sentido.

Leonardo Cova (centro) afirmó que la otra semana solicitará otra vez el permiso de trabajo. (LEONARDO HERNANDEZ/Facebook ADG)

—Como turista, ¿usted qué hace, se queda aquí 90 días, luego sale, vuelve a entrar y cumple otros 90 días?

- Bueno, de hecho me dan la estancia por 180 días, nunca me lo han dado por 90. Ojo, no me salgo porque me tenga que salir, salgo porque debo ir a ver a mi familia y luego regreso. Nunca he estado al límite ni mucho menos.

—¿Sigue pensando que a Guanacasteca le van a dar la licencia para jugar en Primera División?

- Claro, ¿cómo no voy a creer en eso? Espero que la otra semana ya estemos celebrando que tenemos la licencia, eso es lo importante. Te juro que la licencia es más importante que mi permiso de trabajo; conmigo o sin mí, lo que deseamos es que esto funcione.