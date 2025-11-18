México sufrió una histórica goleada ante Portugal en el Mundial Sub-17 y quedó fuera del torneo

La Selección Mexicana Sub-17 cayó 5-0 ante Portugal en Qatar y quedó fuera del Mundial tras sufrir dos expulsiones.

La participación de México en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA terminó abruptamente este martes 18 de noviembre, tras ser derrotado por 5-0 ante Portugal, en una contundente actuación del equipo europeo en los octavos de final del torneo que se disputa en Qatar.

Portugal dominó desde el inicio. El equipo europeo impuso su ritmo desde el primer minuto. No permitió que México desarrollara su juego y capitalizó cada error del rival, en un partido donde los mexicanos jugaron con un hombre menos desde el minuto 20.

El primer golpe para el equipo dirigido por Carlos Cariño llegó al minuto 15, cuando Rafael Quintas anotó de penal luego de un error defensivo que derivó en la falta dentro del área. Cinco minutos después, José Navarro recibió la tarjeta roja, dejando a México con diez jugadores.

En el segundo tiempo, Anísio Cabral amplió la ventaja al minuto 47, apagando cualquier intento de reacción. En menos de diez minutos, Portugal selló la goleada con tres anotaciones más, por parte de Zeega, Miguel Figueiredo y Yoan Pereira.

La situación empeoró para México cuando su arquero Santiago López también fue expulsado, dejando al equipo con solo nueve jugadores en cancha. La derrota por 5-0 marcó el fin del camino del conjunto azteca en el torneo.

México no logró superar la presión alta ni el planteamiento táctico portugués, que lo superó en todos los sectores del campo. Esta eliminación representa una de las caídas más abultadas para la selección mexicana Sub-17 en su historial en Copas del Mundo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.