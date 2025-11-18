Puro Deporte

México sufrió una histórica goleada ante Portugal en el Mundial Sub-17 y quedó fuera del torneo

Portugal aplastó a México en Qatar con una goleada que eliminó al Tricolor Sub-17 en los octavos de final del Mundial de la FIFA

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
La Selección Mexicana Sub-17 cayó 5-0 ante Portugal en Qatar y quedó fuera del Mundial tras sufrir dos expulsiones.
La Selección Mexicana Sub-17 cayó 5-0 ante Portugal en Qatar y quedó fuera del Mundial tras sufrir dos expulsiones. (FIFA/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaFIFA
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.