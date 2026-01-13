Puro Deporte

Medallista olímpico de snowboard murió tras quedar atrapado por una avalancha en Suiza

El exmedallista olímpico de 1998 murió tras quedar atrapado por una avalancha en el valle de Lötschental, en Suiza, según confirmó la federación de esquí

Por O Globo / Brasil / GDA
Ueli Kestenholz, referente del snowboard suizo y medallista olímpico, murió tras ser rescatado de una avalancha ocurrida en el valle de Lötschental.
(AFP/AFP)







