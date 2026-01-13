Medallista olímpico de snowboard murió tras quedar atrapado por una avalancha en Suiza

El exdeportista de snowboard suizo Ueli Kestenholz, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998, murió luego de quedar sepultado por una avalancha en el valle de Lötschental, en el sur de Suiza. La información la confirmó este martes la Federación Suiza de Esquí (Swiss-Ski). El deportista tenía 50 años y era padre de dos hijos.

El accidente ocurrió el domingo, poco después del mediodía, mientras Kestenholz practicaba snowboard junto a un amigo. Según las autoridades, una avalancha descendió por la ladera este del valle y lo alcanzó de forma repentina. Su acompañante, quien esquiaba, logró ponerse a salvo.

La Policía Cantonal de Valais informó que el snowboardista quedó soterrado por la nieve. El rescate lo realizaron su compañero y la Organización Cantonal de Rescate de Valais (OCVS) con apoyo de tres helicópteros de la empresa Air Zermatt. Tras ser localizado, Kestenholz fue trasladado a un hospital de la región, donde falleció a causa de las heridas.

La federación suiza lamentó profundamente el fallecimiento del exatleta e indicó que la comunidad del snowboard recibió la noticia con gran pesar. La dirigencia del organismo expresó condolencias a la familia y a las personas cercanas al deportista.

Kestenholz entró en la historia del deporte al ganar la medalla de bronce en el slalom gigante paralelo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998, la primera edición olímpica que incluyó el snowboard. También representó a Suiza en otras justas invernales y figuró entre los pioneros del snowboard cross durante su debut olímpico en Turín 2006.

Tras retirarse de la alta competencia ese mismo año, mantuvo una vida activa ligada a los deportes al aire libre. La federación detalló que continuó como atleta profesional en múltiples disciplinas, entre ellas freeride, speedriding, parapente, kitesurf, paracaidismo, surf, wingfoil y ciclismo de montaña.

Kestenholz comenzó a practicar snowboard a los 14 años y se convirtió en una de las figuras más apreciadas de la disciplina en Suiza. En una entrevista concedida hace dos años a un grupo de medios locales, explicó que el snowboard le permitió trasladar al invierno la sensación de deslizarse de lado que ya experimentaba en otros deportes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.