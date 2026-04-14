‘Me siento frustrado e impotente’, dice jugador que provocó un gol insólito que le da la vuelta al mundo

Se jugaba el minuto 52 y el árbitro marcó el punto de penal. El Olimpia tenía la gran opción de aumentar el marcador, pues ya ganaba 0-1, y se dio lo impensado, lo insólito.

El disparo de Sebastián Ferreira fue rechazado por el arquero Franco Fragueda. La pelota le quedó a Fernando “Chapa” Martínez, del equipo local, quien quiso rechazarla lejos, pero le dio en la cara al ejecutor del remate. ¡Y fue gol!

Olimpia de Paraguay se impuso 0-2 a Rubio Ñú, con un tanto que se sigue comentando por lo increíble que fue.

⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez... 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅



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La acción, calificada como “uno de los goles más extraños del año” por los fanáticos, otorgó la segunda anotación al Decano del fútbol paraguayo y dejó descolocado al guardameta, que solo pudo observar cómo la pelota cruzaba la línea de meta.

“Quise tirar fuerte hacia el lateral y justo se fue por Sebas (Ferreira)”, dijo Fernando “Chapa” Martínez en el programa La Gran Jugada de Paraguay.

🎙️Fernando ‘Chapa’ Martínez habló sobre la jugada insólita que termina en gol de #Olimpia



👉“Quise tirar fuerte hacia el lateral, y justo se fue por Sebas (Ferreira)”



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Sobre las especulaciones en las redes sociales, aseguró que “hay mucha gente ignorante que opina sin saber. Trato de no mirar las redes sociales, porque si no la cabeza te carcome. Sentí impotencia y frustración tras el gol”, expresó el futbolista.