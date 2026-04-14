Puro Deporte

‘Me siento frustrado e impotente’, dice jugador que provocó un gol insólito que le da la vuelta al mundo

El futbolista aseguró que prefiere no ver las redes sociales

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Por Milton Montenegro

Se jugaba el minuto 52 y el árbitro marcó el punto de penal. El Olimpia tenía la gran opción de aumentar el marcador, pues ya ganaba 0-1, y se dio lo impensado, lo insólito.








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ParaguayOlimpiaFernando Martinez
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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