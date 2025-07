Mauricio Villalobos quiere echarse a la afición de Saprissa al bolsillo, y dio un gran paso en su debut

Mauricio Villalobos no pudo tener un estreno más significativo con el Deportivo Saprissa. El extremo, uno de los refuerzos morados para este campeonato, debutó el sábado como titular en la victoria 0-1 de los morados frente a Pérez Zeledón, mostrando desde el primer minuto que quiere ser protagonista con la camiseta tibaseña.

Jugando pegado a la banda izquierda, Villalobos saltó a la cancha desde el inicio y dio batalla durante 68 minutos, evidenciando algunos desbordes, dinámica y una rápida adaptación a las exigencias del club. No solo cumplió en lo deportivo, sino también en actitud, mostrando compromiso y humildad al terminar el encuentro.

“Como grupo nos planteamos empezar bien y dimos un paso para alcanzar los objetivos. Es un buen punto de partida, me sentí con bastante confianza, siempre hay detalles por mejorar, más con la exigencia que hay en este club”, expresó Mauricio Villalobos a los medios de comunicación.

Para Villalobos, el respaldo que ha recibido por parte del cuerpo técnico y de sus nuevos compañeros ha sido clave en este primer capítulo con Saprissa.

LEA MÁS: El retador de Mariano Torres no le teme a la competencia

“Con el respaldo del cuerpo técnico y de los compañeros, quienes me hablan mucho en la cancha, nos ayudamos y me facilitan el trabajo. Con buenos consejos y buena comunicación, hacen que me vaya sintiendo mejor. Fue un buen comienzo.”

El entendimiento con Joseph Mora, lateral izquierdo, fue otro de los aspectos en los que Villalobos hizo hincapié.

“Con todos me comunico, pero en especial con Joseph Mora, pero creo que es por la posición, estoy más cerca de él, lo tengo atrás como lateral izquierdo y trata de facilitarme el juego y mi posicionamiento. Eso ayuda bastante”.

Villalobos es consciente de la presión y la alta exigencia que pesa en el camerino saprissista. No le esquiva el reto, todo lo contrario: asume el compromiso y recalca que en el Monstruo todos deben rendir y sacrificarse por el bien común.

“Todos tenemos que responder, todos tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo porque los 11 jugamos y a los 11 se nos evalúa. Con tal de que de una u otra forma podamos ayudar al grupo, es a lo que tenemos que aspirar”.

En cuanto a su rol en el campo, el extremo se mostró flexible y dispuesto a cumplir donde el técnico se lo solicite, sin importar si implica dejar de lado el lucimiento personal.

“Hay que poner lo grupal por encima de lo individual, por la banda me siento bien, es parte de la estrategia y si toca hacerlo así, hay que sacrificar un poco lo personal por el funcionamiento del equipo”.

Con su fútbol y aporte al Deportivo Saprissa, Mauricio Villalobos espera ganarse el cariño y respaldo de la afición morada. (Jose Cordero/José Cordero)

A pesar de su debut como extremo izquierdo, Villalobos no descartó brillar también en otras zonas de ataque.

“Detrás del 9 también me siento bastante cómodo, lo manejo bien, pero aquí nosotros estamos bajo el cargo de alguien y cuando se nos da una indicación, un plan a seguir, hay que acatarlo de la mejor forma”.

Por ahora, el debut victorioso en el sur deja buenas sensaciones, pero el jugador ya piensa en el siguiente objetivo: el debut internacional con Saprissa frente a su afición. El próximo martes, los morados tendrán su primer reto en la Copa Centroamericana de Concacaf, y Villalobos espera seguir creciendo con el equipo y la hinchada.

“Con mucha ilusión y responsabilidad, ojalá podamos hacer un buen partido el martes con nuestra afición y empezar la Centroamericana de buena manera”.

El estreno de Mauricio Villalobos no solo ilusiona a la afición tibaseña, sino que marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera, donde el trabajo en equipo y la ambición por ganar todo serán sus principales motores.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.