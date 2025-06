Mauricio Pochettino revela cómo planea vencer a Costa Rica en cuartos de final

Mauricio Pochettino, técnico de la Selección de Estados Unidos, dejó claro que tiene bien referenciado al plantel de Costa Rica. El timonel no cree que las bajas de Jeyland Mitchell por lesión, y de Joseph Mora y Manfred Ugalde por acumulación de tarjetas amarillas, afecten el desempeño o la idea de juego de la Tricolor.

“Sabemos sus fortalezas”, dijo Pochettino para demostrar que ha analizado al conjunto que dirige Miguel el “Piojo” Herrera.

El combinado nacional enfrenta a los norteamericanos este domingo 29 de junio a las 5 p.m., por los cuartos de final de la Copa Oro.

Pochettino atendió a los medios de comunicación previo al choque, según lo establece Concacaf. El estratega argentino, quien lleva 13 partidos dirigiendo a Estados Unidos, con balance de ocho triunfos y cinco derrotas, espera doblegar a Costa Rica y avanzar a las semifinales.

Estados Unidos es el segundo equipo más ganador de la Copa Oro con siete títulos, solo detrás de los nueve de México. El último fue en 2021 y, en la actualidad, Pochettino logró superar la fase de grupos con marca perfecta de tres triunfos (sobre Trinidad y Tobago, Arabia Saudita y Haití).

- Costa Rica llega al partido con varias bajas, dos por amarillas y una por lesión.¿Cuánto le complica esta situación, el estudio del rival, al no conocer cuáles jugadores pueden suplir las bajas?

- Yo creo que también nosotros hemos tenido algunas. Si ves el grupo nuestro, debimos hacer cambios en los amistosos que tuvimos contra Suiza y Turquía. Esto es una cuestión de selección, y Costa Rica es una selección con buenos jugadores. No solo son 11: todos son importantes y seguro tendrá con quién suplantar a los que no estén. El técnico de Costa Rica tiene experiencia y le dará el mismo nivel de rendimiento. Sabemos cuáles son las fortalezas y los caminos que usa Costa Rica, y no creo que se aparte de ahí pese a las bajas. Es un equipo agresivo, que trata de jugar bien al fútbol y transita bien de defensa a ataque, y eso lo hace muy peligroso. Trataremos de poner lo que consideramos mejor para ganar el partido.

- ¿Qué ha analizado de Costa Rica, tras haberse jugado la fase de grupos?

- El análisis es lo mismo que hacen todos los técnicos. Vemos sus fortalezas y, con nuestros puntos fuertes, analizamos cómo dañar al rival y tratar de marcar goles y encajar los menos posibles. Al final es simple y todos trabajamos en eso.

- ¿Qué tan complicado es el encuentro?

- Es un juego difícil y, a partir de ahora, todos van a ser bastante complicados. La fase de grupos fue como una prueba para ver lo que se venía, y Costa Rica es fuerte y muy físico. Debemos ser agresivos, atacar, ser agresivos hasta cuando no se tiene el balón. Además, ser coordinados, estar concentrados y hacer lo que hemos practicado en las últimas sesiones de entrenamiento.

Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, no cree que la Selección de Costa Rica cambie su forma de jugar, debido a las bajas de Jeyland Mitchell, Joseph Mora y Manfred Ugalde. (JAVIER SORIANO/AFP)

- ¿Cómo ha estado su equipo previo al juego?

- Muy bien. Justamente hablamos antes del entrenamiento de la buena semana que tuvimos. Desde el día uno, el grupo se ha comprometido y estableció ciertas dinámicas que han sido muy positivas. Es un orgullo estar al frente de este grupo y, después, el fútbol dirá si ganamos o no. Pero este grupo merece lo mejor y lograr buenos resultados.

- ¿Estados Unidos está obligado a ganar la Copa Oro?

- Obligados, siempre. Sentimos la responsabilidad al defender un país como Estados Unidos, cuya cultura es ganar. Quizá en fútbol vamos un poquito atrás respecto a otros países; vamos detrás de la liebre a ver si la podemos agarrar, pero creo que vamos por buen camino. Queremos ganar.