Mariano Torres y su primera reacción sobre el nuevo delantero del Saprissa

El Deportivo Saprissa sufrió un duro golpe en el Estadio Fello Meza. El conjunto morado, que llegaba invicto y como líder del Apertura 2025, fue superado con autoridad por un inspirado Cartaginés que aprovechó cada error defensivo y se impuso con un contundente 3-0.
En medio de la autocrítica por el bajo rendimiento mostrado, el capitán Mariano Torres no solo analizó el partido, sino que también habló de la nueva incorporación al plantel: Marcos Escoe, delantero que llega desde Linafa para reforzar el ataque tibaseño.
“Todavía no hemos tenido la oportunidad de conocerlo, no ha llegado ni entrenado con nosotros. Cuando se incorpore, vamos a tratar de ayudarlo como lo hacemos con todos y desearle lo mejor. Por ahora, no hemos podido hablar con él”, señaló Torres en zona mixta.
El argentino, referente absoluto en la institución, recalcó que la llegada de Escoe coincide con un momento en el que el equipo necesita soluciones ofensivas. Frente a Cartaginés, Saprissa lució sin profundidad por los costados y con poca presencia en el área, una carencia que Escoe podría ayudar a corregir.
La apuesta por Escoe ha generado expectativa entre la afición morada. Aunque proviene de una categoría inferior, su velocidad y capacidad para encarar podrían darle un aire fresco al equipo. Ahora, el reto para el joven delantero será adaptarse a la exigencia y presión que implica vestir la camiseta camiseta morada.