Mariano Torres repite las palabras que tanta roncha causaron

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, volvió a repetir las palabras que molestaron a muchos y causaron roncha en otros.

El argentino no se desdice de lo que afirmó y añadió tener claro lo que manifestó hace dos años, y no falta quien le recuerde lo expresado.

“¿De qué palabras?”, preguntó Mariano cuando Alex Mazón, periodista de Radio Monumental, le consultó sobre lo que había manifestado acerca de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“No me interesa, yo digo las cosas bien claras y repito lo mismo. El otro torneo (la Copa de Campeones de la Concacaf) es el más importante de Concacaf. Este es importante, pero el otro es más”, dijo Mariano.

LEA MÁS: Saprissa confirma la lesión de David Guzmán

El capitán morado dio un ejemplo de lo que sucede en Sudamérica o en otras partes del mundo, para compararlo con los certámenes del área.

“La Libertadores es más importante que la Sudamericana, la Champions es más importante que la Europa League, es algo normal lo que dije”, insistió Mariano.

Torres añadió que siempre fue claro en lo que manifestó y que nunca le bajó el piso a la Copa Centroamericana.

“Agarran las cosas para donde les conviene y yo tengo todo claro. No tengo por qué discutir esto. Este certamen y todo lo que jugamos lo queremos ganar y no pasa nada. Ahora estamos contentos, porque empezamos de buena forma”, destacó el volante de Saprissa.

Mariano Torres terminó satisfecho por la victoria 2-o sobre Cartaginés, en la Copa Centroamericana de la Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A finales del año pasado, Mariano Torres tuvo una discusión con un periodista, quien le cuestionó sus palabras tras quedar eliminados ante Antigua de Guatemala.

A Torres le consultaron si mantenía su posición sobre que la Copa Centroamericana “no es la más importante”.

Su respuesta fue: “¿Quién dijo que no es un torneo importante?”.

El periodista le afirmó que él lo dijo, Mariano aseguró que no expresó eso y el periodista insistió en que sí lo dijo.

“No, no, vos estás equivocado. Yo nunca dije que no sea un torneo importante, dije que era un torneo importante, pero no el más importante. ¿Entendés qué quiere decir eso o no?”

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.