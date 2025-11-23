Mariano Torres consigue lo que nunca imaginó: ‘Parece poco, pero es mucho’

El 24 de julio de 2016, Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, ingresó por primera vez a la gramilla morada a disputar un partido oficial con los morados.

Fue contra Carmelita y, si se quiere, pudo ser un debut soñado: marcó su primer gol y el primero del partido, que finalizó 4-0.

Desde entonces han pasado nueve años y cuatro meses, con 356 encuentros defendiendo la camiseta saprissista.

“Desde que llegué, nunca pensé poder jugar tantos partidos, ganar tantos títulos con esta camiseta. Me siento feliz donde estoy y espero seguir aportando al equipo”, dijo Mariano Torres hace un año y ocho meses, cuando llegó a 300 encuentros con Saprissa.

Mariano Torres se convirtió, en el duelo contra el Club Sport Herediano, en el jugador extranjero que más partidos ha disputado en la historia del fútbol costarricense.

El mediocampista sudamericano superó a Jorge “La Flecha” Barbosa, quien se retiró hace algunos años y quedó en 355 encuentros jugados.

“Es un orgullo para mí. Desde 2016 que llegué, el tener más de 300 partidos es mucho, parece poco, pero es mucho. Estoy muy contento de vestir esta camiseta”, agregó Torres.

Previo al choque contra Herediano, Vladimir Quesada, técnico saprissista, dijo que no sabía que Mariano se convertiría en el extranjero con más juegos en el fútbol nacional, con 356.

“No lo sabía, me alegra mucho por Mariano, es un gran profesional, hay una muy buena relación con él y con otros muchos, es muy bueno saberlo”, comentó Vladimir.

Esta fue la imagen en el cuadro que le fue entregado a Mariano Torres 🇦🇷 ¡SOS INMENSO! 🔥💜 pic.twitter.com/jBRBn9XiLS — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 23, 2025

El entrenador destacó que en el pasado dio su criterio sobre lo que significa Torres para el saprissismo.

“Yo he dado mi opinión personal de lo que creo que es Mariano en nuestra institución y en el fútbol nacional y, respetando opiniones de todos, yo lo creo así: Mariano, probablemente, es el mejor jugador que yo he visto en el Deportivo Saprissa y, cuidado, no en el fútbol nacional. Esto lo respalda, es un gran trabajador”, añadió.

Mariano llegó a Saprissa el 27 de junio de 2016 y renovó recientemente por seis meses más. Con Saprissa ha ganado un total de ocho títulos nacionales, dos supercopas y una Liga Concacaf.

La noche de su compromiso número 356, el argentino lo celebró con un golazo al ángulo, a mano derecha de Aarón Cruz, arquero de Herediano.

Antes de que el balón empezara a rodar en La Cueva, el presidente tibaseño, Juan Carlos Rojas, le entregó un reconocimiento con la leyenda “El mejor extranjero del país”, un mensaje que resume lo que representa para la institución.

A través de su cuenta de Instagram, donde rara vez muestra su intimidad, compartió una publicación con imágenes del homenaje y dejó un mensaje corto, pero lleno de sentimiento: “Feliz por este reconocimiento, gracias a mis compañeros, a todas las personas del club y a la hinchada por tanto cariño y apoyo. ¡¡Seguimos!!”

Mariano Torres festejó su gol contra Herediano, al llegar a 356 juegos en el fútbol nacional. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El top 10 de extranjeros con más partidos (datos del periodista Gerardo Coto)

Mariano Torres (Argentina): 356 Jorge “La Flecha” Barbosa (Brasil): 355 Geraldo Da Silva (Brasil): 319 Gustavo Martínez (Argentina): 303 Nilton Nóbrega (Brasil): 295 Marcel Hernández (Cuba): 285 José Carlos Cancela (Uruguay): 271 John Jairo Quiñones (Colombia): 253 Alessandro Moreira (Brasil): 249 Jozef Miso (Eslovaquia): 248

