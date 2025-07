Marco Ureña revela estar enamorado de Cartaginés y reta a la historia: ‘Vamos por el título y a conquistar Concacaf’

Hace tres años, Marco Ureña era un legionario más que vivía su experiencia en Australia. Quizá ni siquiera se le pasaba por la mente la idea de volver al país, hasta que fue contactado por Cartaginés y, para él, fue como amor a primera vista.

Marco lo dice abiertamente, como aquel seductor que grita su amor a los cuatro vientos: “Estoy enamorado de Cartaginés”, dijo Marco Ureña.

El delantero, quien renovó por un año más con los brumosos, explicó cómo surgió ese amor por el cuadro blanquiazul.

“Estoy muy feliz de pertenecer a este club; nos hemos hecho muy bien el uno al otro. Cartaginés y Marco Ureña es una mezcla muy bonita porque me hace representarlos con mucho orgullo, con mi trayectoria. Cartaginés me ha llevado a aterrizar. No todos los clubes en los que jugué pueden ser así; hay equipos en los que uno se sale un poquito de la realidad, se mantiene en condiciones muy diferentes, y esta institución me ha llevado a valorar a muchos compañeros que están en otros clubes y pasan situaciones difíciles”, aseguró Ureña.

El atacante, de 35 años, añadió que los seguidores del club terminaron de amarrar esa relación sentimental que siente por el cuadro brumoso.

“La afición me quiere mucho y estoy en deuda con ellos, y este año me ilusiona soñar en Navidad con un título”, aseguró Marco, quien no solo apuntó a ser campeón nacional, sino también a trascender fuera de nuestras fronteras.

“Las metas son clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, llegar a la final de la Copa Centroamericana y clasificar en el torneo nacional y competir. Son ilusiones reales que se pueden concretar y vamos por esa línea. Tenemos un entrenador que conoce el camino para ser campeón en ese torneo internacional”, aseguró Marco.

LEA MÁS: ‘Volvió mi papá al fútbol’: Eso se dijo Marco Ureña cuando Óscar Ramírez regresó al banquillo de Alajuelense

Marco Ureña resaltó que en Cartaginés trabajan con las condiciones que tienen, y para él, todo está al alcance de la mano.

“Siempre le digo a los compañeros que tenemos todo, porque si comparamos con otros clubes, tenemos muchas condiciones y, sobre todo, gente muy responsable detrás de nosotros, como los jefes, que hacen un gran esfuerzo y nos hacen sentir orgullosos de estar en esta institución”, señaló Ureña.

Marco Ureña representó a Cartaginés, en el día de medios que organizó la Unafut. (Jose Cordero/José Cordero)

Ureña está muy optimista. Recordó que, al regresar de Australia, lo hizo con la idea de vivir un proceso largo y, por eso, le dio el sí a Cartaginés, que en aquel momento lo firmó por tres años.

“Después de tres años, veo a una institución que ha crecido mucho, que se ha estructurado en la parte médica y nutricional. El cuerpo técnico, con Andrés Carevic, ha organizado mucho las ligas menores. Se está trabajando para tener un centro de alto rendimiento en Cartago, eso está encaminado. Tenemos un estadio lindísimo y una afición que no tienen todos los equipos del país. Cartago está hecho para ilusionarse, para realmente querer estar ahí, para representar a una provincia que posee un arraigo totalmente diferente al de todas las aficiones del país, y eso lo hace a uno sentirse orgulloso de representarlos”, comentó Marco Ureña.

Para el atacante, la intención en el conjunto brumoso es que, después de haber sido campeones en el 2022, se vayan estructurando, se siga compitiendo en una curva ascendente y no se gane un cetro cada 81 años.

Marco Ureña quiere festejar en grande con Cartaginés, se ve campeón en diciembre y llegar lejos en la Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

A eso apuntan —dijo Marco—, a ganar títulos, y por eso quería seguir en el plantel, aunque, al final, pasaban los días y la dirigencia no lo renovaba.

“Firmé por un año más. Y si alguien tuvo dudas de por qué no me renovaban, fue porque se extendió la lesión que tenía. La dirigencia necesitaba el alta médica para garantizarse que estaba en óptimas condiciones. Lo entendí y estaba muy tranquilo: era un desgarro, pero sana rápido y era cuestión de tiempo.

“Cuando me dieron de alta, nos pusimos de acuerdo, nos dimos la mano y todos quedamos contentos. Creo que ellos vieron que hice falta al cierre del torneo pasado, cuando me lesioné, y ahora estoy dando una energía que el club necesita. Además, la experiencia también la transmito a los jóvenes, para que vayan creciendo con disciplina”, señaló Marco Ureña, quien fue uno de los jugadores más importantes de Cartaginés en el torneo pasado.