Marcel Hernández y la decisión que le cambió la vida: ‘Hoy estoy orgulloso’

Marcel Hernández, el goleador cubano que, quizá sin proponérselo, llegó al fútbol de Costa Rica para dejar huella y hacer historia, hace un repaso de casi ocho años desde que vino al país con el deseo de tener una mejor vida.

En 2018, Marcel no lo pensó dos veces cuando le hablaron de hacer una prueba en el fútbol nacional. Agarró todo y se vino con la fe puesta, no en ser un romperredes, sino en recibir una oportunidad que no desaprovechó.

“Estar en Costa Rica para mí ha sido excepcional”, dijo Marcel, quien de inmediato agregó que, para él, llegar al país “ha sido un antes y un después en mi carrera”.

Hoy, Marcel tiene 140 goles en Primera División, es el extranjero con más anotaciones en la historia del fútbol tico, campeón con Cartaginés y Herediano, pero, sobre todo, convirtió un sueño en realidad.

“Haber llegado a Costa Rica fue una gran decisión. En su momento, en 2018, cuando decidí agarrar esa oportunidad de hacer una prueba acá, hoy estoy muy orgulloso de haber tomado esa decisión en ese instante, de pagarlo todo, venir aquí y hacer prueba por una semana. Estoy muy orgulloso de eso y del trabajo que he venido haciendo durante casi siete años. Es parte de todo ese sacrificio y esfuerzo”, comentó Marcel.

Matador y letal frente al marco, Hernández fue designado en cuatro ocasiones como el mejor extranjero en el fútbol nacional, además de haber sido tres veces el máximo goleador del campeonato. Marcel está complacido con lo que ha conseguido.

“Hoy me siento feliz, contento. Estar en Costa Rica es como estar en mi casa, más allá de que soy cubano. Deseo que todas las personas puedan pasar por lo que pasé en mi crecimiento como ser humano.

“Uno debe abocarse y enfocarse en crecer siempre como persona, y tanto las cosas buenas como las no tan buenas me han hecho madurar en muchos sentidos de la vida. Eso también me tiene orgulloso porque no soy el mismo Marcel de hace 15 años, y todo lo que me ha sucedido en la vida ha contribuido a un crecimiento positivo”, expresó Marcel.

(John Duran)

Hernández se dio a conocer en Cartaginés, pasó por Alajuelense, volvió al cuadro brumoso y ahora está en Herediano. Sin embargo, de Marcel se habla dentro y fuera de la cancha, y en ocasiones se le ha señalado como problemático.

“Te puedo decir que quien dice que soy problemático no me conoce. La prensa habla en función de lo que escucha, pero no tiene la veracidad de todo. Desgraciadamente, nosotros, como figuras públicas, debemos escuchar y quedarnos callados ante una alegación que no tiene sustento”, señaló Marcel, quien añadió que tiene la tranquilidad y la paz de saber que las personas que están a su alrededor saben cómo es él y quién es en realidad.

“Muchas personas que le dicen a los periodistas lo que quieren escuchar no son buenas, pero, como les dicen lo que quieren oír, seguramente no caen en ningún tipo de polémica. Yo no digo lo que los demás quieren escuchar, digo lo que pienso y la realidad. Entonces, soy polémico, diferente y complicado, pero es mi realidad. Yo no le digo a la gente lo que quiere escuchar. Si alguien quiere la amistad de Marcel, le voy a decir la realidad, la verdad”, destacó.

Marcel Hernández dijo que haber llegado a Costa Rica fue una gran decisión. En el 2018 se pagó todo para venir a hacer una prueba y se quedó en el país. (CSH )

Marcel ya tiene casi ocho meses vestido de rojimarillo y comentó sentirse muy bien.

“Estoy muy feliz donde estoy, muy contento. Soy campeón donde estoy, campeón goleador donde estoy y tengo protagonismo cuando debo tenerlo. Tengo la confianza de la directiva y los jugadores. Vivo con mucha paz en función de lo que hago, que es jugar al fútbol. Estoy contento, la institución me ha acuerpado, confía en mí y le retribuyo con goles”, dijo Marcel.

Hernández se siente con confianza en Herediano y tenía la ilusión de ayudar al equipo en la Copa de Campeones de la Concacaf, sobre todo en los partidos de visita en Estados Unidos. Sin embargo, le dolió que no le aprobaran la visa para viajar al país norteamericano.

“Sí me dolió. Es algo que a ningún jugador le gusta. Desgraciadamente, tengo una nacionalidad que es complicada y eso va más allá de lo que uno puede hacer. Como siempre he dicho, hay cosas en las que no te podés enfocar cuando dependen de una tercera persona”, comentó Marcel Hernández.